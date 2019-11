Lokalpolitiker geben grünes Licht: „Münster-mobil“ ohne Mittagspause

„Münster-mobil“, ein Angebot der Gemeinde für kostengünstige, innerörtliche Taxifahrten, soll ab Januar durchgehend von 8 bis 18 Uhr nutzbar sein. Die für viele Nutzer lästige „Mittagspause“ soll auf der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung abgeschafft werden. Zu verdanken ist diese Neuerung der SPD.

Münster – Die Fraktion der Sozialdemokraten brachte einen Änderungsantrag zur Erweiterung der Betriebszeiten ein, der im Haupt- und Finanzausschuss einstimmig angenommen wurde. Die Betriebszeiten sollen ab Januar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sein (außer an Feiertagen). Bis Januar gelten die alten Beförderungszeiten für „Münster-mobil“ von 8 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr. Dabei ist der Zeitpunkt des Fahrtantritts jeweils entscheidend.

Nachdem in den Ausschüssen die Erweiterung diskutiert worden war, ging die Vorlage der Verwaltung zur endgültigen Beschlussfassung in den Haupt- und Finanzausschuss. Seit Januar 2002 läuft „Münster-mobil“. Es wurde stets gut angenommen, was sich auch im Gemeindesäckel niederschlug, denn die Fahrten sind je subventioniert. Zum 1. Juni 2009 wurden so die Betriebszeiten gekürzt und das Jahresbudget damals auf 13.000 Euro festgelegt.

Im Dezember vergangenen Jahres wurde in der Gemeindevertretung über Änderungen und Alternativen wie Anruf-Sammeltaxi beraten. Nach Vergleichsberechnungen der Verwaltung wurde von einem wünschenswerten, aber teureren Anruf-Sammeltaxi vorerst Abstand genommen.

In der Stellungnahme der Gemeinde zum Nahverkehrsplan im März wurden Forderungen von besseren Verkehrsverbindungen eingearbeitet. Die Dadina arbeitet laut Verwaltung derzeit an einer „Feinerschließung für den Raum Dieburg, Münster und Eppertshausen“. Auch die Anbindung der Ortsteile Altheim und Breitefeld sollten darin berücksichtigt werden. Über die Umsetzung ist jedoch noch nicht entschieden.

Ein ursprünglicher Beschlussvorschlag der Verwaltung sah vor, die Betriebszeiten ab 1. Juli 2020 von 8 bis 18 Uhr festzulegen. Elke Müller von der SPD-Fraktion hatte den Änderungsantrag eingebracht, die erweiterten Betriebszeiten schon zum Januar festzulegen. Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit sei es für die Nutzer von „Münster-mobil“ vorteilhafter, durchgehende Betriebszeiten zu haben.

In den vergangenen Jahren nutzen jährlich im Durchschnitt rund 2700 Bürger den vergünstigten mobilen Fahrdienst. 13.000 Euro im Haushalt deckten den Betrieb ab. Ein neuer Etat für das wieder zeitlich erweiterte Angebot wird sicher teurer werden.

Peter Hartmann, Fahrer beim Taxidienst Münster Strubel, dem die Umsetzung von „Münster-mobil“ obliegt, begrüßt die anvisierte und beschlossene Neuerung. Vor allem für Senioren sei diese realitätsnähere Regelung eine Erleichterung: „Wenn die mal zum Doktor müssen, wissen sie nun, dass sie mit dem Mobil-Dienst nicht nur hin, sondern über Mittag auch wieder zurück kommen können.“

