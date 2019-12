Neuer Zaun an Museum übergeben

Rostige Visitenkarte

+ © Peter Panknin Münster Motive auf Cortenstahlplatten: Bei der Übergabe mit dabei waren (von links) Joachim Müller (Bürgerstiftung Münster), Walter Blank, Heinz Müller, Inge Eckmann, Peter Waldmann (alle HGV) sowie Ralph Schmidt (Metallbau Schmidt Münster) und Bürgermeister Gerald Frank. © Peter Panknin

Wer es nicht kennt, ist schnell am vom Münsterer Heimat- und Geschichtsverein betriebenen Museum in der alten Mühle an der Gersprenz vorbeigefahren oder gelaufen. Ein neuer, äußerer Blickfang muss her, so diskutierten die Mitglieder des Vereins.