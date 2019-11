Verein holt Radball-Landesligaspiele in Gersprenzhalle

Alexander Gruber (gelb) zieht im Radball-Ortsderby in der Gersprenzhalle ab. Klaus Stroh (im Tor) versucht zu parieren. Links Lukas Pazderski, rechts Fabian Seiler (alle VR Radsport Münster).

Der Verein Radsport Münster war in der Gersprenzhalle Gastgeber eines Spieltags der Radball-Landesliga Süd. Beste Gelegenheit, sich als attraktive Sportart für den fehlenden Nachwuchs zu empfehlen und die Werbetrommel für den Verein zu rühren.

Münster – Unter den sechs Mannschaften, die in der Version Zweier-Radball aufs Parkett gingen, waren auch zwei Duos der Hausherren. Im kommenden Jahr gibt es erneut die Gelegenheit, den seltenen gewordenen Sport live und bei freiem Eintritt in Münster zu erleben.

Dass sich der Radball – zumal auf Landesliga-Ebene, der fünfthöchsten von sechs Spielklassen in Deutschland – in einer Nische bewegt, war am Wochenende schon daran zu erkennen, dass der Haupteingang der Gersprenzhalle und die Tribüne geschlossen blieben. Das Publikum nutzte stattdessen den Seiteneingang gen Parkplatz. Die zwei Dutzend Kiebitze, die davon Gebrauch machten, wurden aber nicht nur mit Eintritt für lau und drei Stunden interessantem Sport belohnt. Die Zuschauer hatten direkt neben dem 14 mal elf Meter großen Spielfeld –umrandet von einer 30 Zentimeter hohen Bande – ihre Plätze, genossen den Premiumblick und waren selbst auf dem Parkett untergebracht.

In den Augen der Sportler war der Boden in der Gersprenzhalle allerdings etwas zu stumpf. Radballer mögen es gern etwas rutschiger, weil das bei einigen Tricks und Manövern auf den Spezialrädern besser ist. Die besonderen Bikes für diesen Sport haben weder Bremse noch Gangschaltung, der Sattel liegt weit hinten und tief. Ein solches Rad kostet rund 3 000 Euro. Doch die muss kein am Radball Interessierter beim Verein Radsport Münster selbst aufbringen: Der Verein stellt seinen Spielern das Equipment zur Verfügung.

Der Einstieg in den Radball ist dennoch anspruchsvoll. Mehrere Monate sollte man einplanen, bis man auf dem ungewohnten Untersatz sicher fahren kann. Füße und Hände müssen beim Spielen des Balls mit dem Reifen stets an Pedalen und Lenker sein; unter anderem der Gleichgewichtssinn wird stark gefordert. Radball vereint weiterhin Anforderungen ans Passspiel und den Torschuss, im fortgeschrittenen Stadium auch Tricks wie Übersteiger und überraschend wendige Finten und Richtungswechsel. Wobei es in den zweimal sieben Minuten immer den Blick für den Mitspieler und das freie Tor zu wahren gilt.

Oft ist das gegnerische Tor verwaist, wenn die Kontrahenten für einen eigenen Angriff aufgerückt sind, aber den 600 Gramm schweren Ball verlieren. Da Treffer von überall markiert werden dürfen, bietet sich nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum immer mal wieder der Fernschuss ins leere gegnerische Tor an.

Außerdem darf der Spieler, der im eigenen Strafraum gerade den Torwart darstellt, den Ball mit dem Rad, dem Körper und den Händen parieren. Um nach gelungener Parade im Optimalfall den Gegenangriff einzuleiten. Ein technisch schwieriger, anstrengender, aus Betrachtersicht durchaus faszinierendes Sport, den das Münsterer Duo Alexander Gruber und Fabian Seiler besonders gut ausübten: Sie gewannen vier ihrer fünf Partien, als Team VR Münster II auch das Ortsderby gegen den VR Münster I (6:4). Dort vertrat Klaus Stroh diesmal Stefan Sonntag und spielte an der Seite von Lukas Pazderski. Seit dieser Saison spielen die Münsterer mit zwei Team in der Landesliga, nachdem im Sommer die zweite Mannschaft den Aufstieg aus der Bezirksliga geschafft hatte.

Mittlerweile blickt der Verein sogar noch weiter nach oben: Eins der beiden Teams soll in dieser Saison mindestens die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga erreichen, wofür es Platz zwei oder drei der zehn Teams umfassenden Landesliga Süd sein müsste. Platz eins würde zum direkten Aufstieg berechtigen – nach dem ersten Spieltag für sechs der zehn Teams am Samstag steht das Duo Gruber/Seiler auf Platz zwei.

Spätestens am 6. Juni wird die Schlussplatzierung klar sein: Dann wird der sechste und letzte Spieltag der Saison erneut in der Münsterer Gersprenzhalle ausgetragen.

