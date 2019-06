Über 350 Stimmen aus neun Formationen gestalten klangvolle Nacht mit vielen Höhepunkten

Chöre

+ Dirk Schneider mit Future Vox: Der zur Nacht der Chöre einladende MGV begrüßte die vielen Gäste mit einem musikalischen Mix in der voll besetzten Kulturhalle Münster.

Die lange Nacht der Chöre brach am Samstag in der Kulturhalle Münster noch im Hellen an. Einlass war ab 17. 30 Uhr, Gesang von der Bühne gab es ab 19 Uhr, die offiziellen Darbietungen waren gegen 23.