„Webkita“ geht online

Münster - Die Verwaltung will sich immer bürger- und servicefreundlicher präsentieren: Ab sofort können Eltern ihr Kind für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde online anmelden.

„Die Online-Anmeldung spart nicht nur Zeit, sondern auch Papier und ist damit umweltfreundlicher als jemals zuvor“, sagt Bürgermeister Gerald Frank und betont, dass sich das Programm bereits in über 200 Einrichtungen in mehreren Bundesländern bewährt hat. Auf der Homepage der Gemeinde Münster unter www.muenster-hessen.de erreicht man das Online-Portal rasch über das Menu „Bildung & Kultur“. Gleich der oberste Befehl „Kinderbetreuung“ im sich öffnenden Menü zeigt die dazugehörige Seite. Oben werden die Kinderbetreuungseinrichungen auf einer Landkarte dargestellt. Darunter finden sich die Adressen aller acht Einrichtungen samt Kontaktdaten. Am Ende der Seite führt ein rotfarbener Link auf das Anmeldeportal, auf dem die Eltern über eine Listen- oder Kartenansicht auswählen können.

Zur Eingrenzung bieten sich zahlreiche Vorauswahlen, darunter die Art des Trägers und die Art der Einrichtung. Nach Abschluss des Anmeldevorgangs können die Angaben nochmals überprüft werden, ehe nach dem Absenden eine Bestätigungs-Mail eintrifft. „Wir versuchen, allen Wünschen gerecht zu werden“, versichert Angela Schäfer aus der Abteilung Soziales, Kinder- und Jugendförderung. Gleichzeit besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Wunscheinrichtung.

Sollte bis drei Monate vor der gewünschten Aufnahme keine schriftliche Mitteilung eingegangen sein, bittet Schäfer die Eltern, sich mit der jeweiligen Kita-Leitung oder der Fachabteilung Soziales der Gemeinde in Verbindung zu setzen. „Wenn in der Wunscheinrichtungen kein Platz frei ist, suchen wir gemeinsam nach Alternativen“, sagt Schäfer, die im Rathaus unter 06071- 3002414 erreichbar ist. (tm)

Quelle: op-online.de