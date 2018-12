Musikverein Münster begeistert Publikum beim "Festlichen Konzert"

Münster - Mit Hexen, Zauber und Aberglaube: Vor nahezu vollem Haus gab der Musikverein Münster sein traditionelles „Festliches Konzert“ zum Advent. Von Peter Panknin

Moderator Jürgen K. Groh freute sich am Vorabend des ersten Advents in der Kulturhalle über die zahlreichen Gäste zum Konzert des Musikvereins. Nicht nur mit lokaler Prominenz aus Politik und Wirtschaft gefüllt, die natürlich extra begrüßt wurden, sondern weit überwiegend mit begeisterten Hörern der Blasmusik, vor allem, wenn diese symphonisch daherkommt.

Den Auftakt des Abends, der unter dem Motto „Hexen, Zauber, Aberglaube“ stand, machte das Jugendorchester. Für Moritz Mainusch war es der erste offizielle Bühnenauftritt für den MV Münster, bei dem er als Leiter den Taktstock übernahm. Mainusch ist aber kein Anfänger. Nach dem Musikstudium in Darmstadt widmet er sich der Leitung von jungen Orchestern in Wixhausen und in Hochstadt. Dabei bringt ihn sein „Hausinstrument“, die Trompete, natürlich mit Blasorchestern in Verbindung.

+ Fast nicht zu sehen, da ganz hinten im Orchester sitzend, dafür aber deutlich zu hören: Percussion. © Foto: Panknin Das erste vom Jugendorchester gespielte Stück war „Also sprach Zarathustra“, aber das ist bekanntlich die Standarderöffnung beim „Festlichen Konzert“ und lief somit außer Konkurrenz. Der Bezug zum abendlichen Motto wurde hergestellt durch die „Phoenix Overture“ von Benjamin Yeo. In die Welt der Indianer führte Moderator Groh die Zuhörer ein, indem er über Karl May, die Friedenspfeife und die damit verbundenen Erinnerungen sprach.

Musikalisch wurde das Publikum vom Orchester mit „Dakota“ von Jacob de Haan entführt. Untermalt wurde das Ganze durch ein malerisches Indianer-Tipi am Bühnenrand, das herrlich orangefarben leuchtete. Das Farbenspiel setzte sich entlang des Bühnenrands fort in Form von Blumengestecken, die allerdings mit allerlei Spinnengetier versetzt waren. Spinnen hingen auch in einem Netz an der Decke der Kulturhalle, die vielleicht mal gereinigt werden müsste. Vielleicht hilft auch kräftiges Blasen, denn beim Spiel des Orchesters löste sich schon mal die eine oder andere Spinne aus dem Netz und fiel auf die Zuhörer in den ersten Reihen.

Wo Spinnen sind, sind auch Zauberer nicht weit. Die weibliche Form in Gestalt von besenreitenden Hexen zierte jedenfalls Decke und Hintergrund der Bühne und schuf eine Verbindung zur Filmmusik „The Magic of Harry Potter“, geschrieben von Michael Story und zauberhaft gespielt vom Jugendorchester. Mit eloquenter Moderation und stets unter Verweis auf literarische Werke wie zum Beispiel „The Chronicles of Narnia“ führte Groh das Publikum zum nächsten musikalischen Ereignis.

Nach der Pause war das Jugendorchester abgelöst vom Großen Orchester des Musikvereins unter der Leitung von Piotr Konczewski. Durch einen Donnerschlag, verursacht vom Hammer des Thor, einem germanischen Göttersohn, der im Scheinwerferlicht durch die Halle schritt. Seine Ankunft war Auftakt für die Musiker, ihr Spiel zu beginnen. Ein instrumentaler Streifzug durch die filmischen Abenteuer des Thor wurde durch literarische Hinweise auf Ulrike Schweikerts Buch „Die Hexe und die Heilige“ beendet. Das Buch stiftete Steven Reineke zur gleichnamigen Komposition an, meisterhaft vorgetragen vom Großen Orchester des Musikvereins. Nach so viel Zauberei aus dem Mittelalter folgte ein Sprung in die Neuzeit zum Arrangeur Takashi Hoshide, der John Lennons Lied „Imagine“ für Blasorchester und Solosaxophon einrichtete. Mit Sina Eitel verfügt der Musikverein über eine Solistin, die eine stimmungsvolle Version zu Gehör brachte.

Die Kunde über einen weiteren Ehrengast erreichte den Moderator spät: Hannes Pranieß, Leiter der Trachtenmusikkapelle Abtenau, der Partnergemeinde von Münster. Nach dem Konzert äußerte er sich begeistert über das Gehörte. Damit stand er nicht alleine da, denn es gab reichlich Beifall und Zugaben von beiden Orchestern des Abends.

