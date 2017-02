Musikverein und MGV interpretieren Rockklassiker

Münster - Der Musikverein und der MGV 1845 Münster präsentieren in der Kulturhalle eine außergewöhnliche musikalische Kooperation: Unter dem Gemeinschaftskonzert“ wollen die beiden altehrwürdigen Vereine den Münsterer Konzertkalender bereichern. Der Vorverkauf läuft bereits.

Eine gute Nachricht für alle Musikfreunde in Münster und Umgebung: Am 13. Mai steigt in der Münsterer Kulturhalle um 19 Uhr ein außergewöhnliches Konzertereignis. In einem völlig neuen Format gestalten das Jugendorchester des Musikvereins und der vor einem Jahr gegründete Pop Chor Future Vox des MGV 1845 einen Abend mit fetziger Rock- und Popmusik.

Nicht nur die beiden Ensembles selbst, auch deren musikalische Leiter, Matthias Jäger für das Jugendorchester und Dirk Schneider für Future Vox, stehen für außergewöhnliche Darbietungen und den Mut für neue Wege. Ein solcher neuer Weg soll auch mit dem Konzert unter dem Titel Fusion eingeschlagen werden. „Wir bündeln alles, was Münster rockt“, erklären beide einanderzustimmend.

Chor und Orchester interpretieren mit ihren Darbietungen Klassiker der Pop und Rockmusik, darunter auch Stücke der „neuen jungen Wilden“ in der deutschen Musikszene. Der Spannungsbogen reicht somit von Led Zeppelin über Bon Jovi bis Andreas Bourani und den Ärzten. Neben Solistinnen aus dem Chor, die gemeinsam mit dem Orchester singen werden, ist auch die junge Gitarristin Julia Lange mit von der Partie. Sie hat mit ihrer Gitarre zuletzt beim festlichen Konzert des Musikvereins im November das Publikum mitgerissen.

Mit über 100 Akteuren wird die Bühne der Kulturhalle rappelvoll. Musikfreunde dürfen also gespannt sein, auf ein abwechslungsreiches Programm voll junger, frischer Musik. Der Vorverkauf für „Fusion – Das Gemeinschaftskonzert“ hat bereits begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 16 Euro mit freier Platzwahl sind in der Vorverkaufsstelle „Schreibwaren Haus“ (Inhaber Boris Niggeling), Darmstädter Straße 6, in Münster erhältlich. Kartenvorbestellungen sind ebenfalls möglich und können bei der MGV-Geschäftsstelle unter 06071/34273 oder per E-Mail an info@mvm1914.de erfolgen. Weitere Informationen zu den Chören und dem Projekt finden Interessierte im Internet auf den Webseiten der Vereine mgv und mvm.(rin)

