Altheimer Feuerwehr zelebriert das Aufstellen seines Maibaums

Neuer Star am Platz ist 16 Meter hoch

Ehe die Feuerwehrleute den Maibaum aufstellten, schmückten ihn rund 30 Kinder mit Bändern und Schleifen.

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Altheim am 30. April mit Blaulicht und Martinshorn aus Richtung Richen in den Ort einfährt, muss man in der Regel nichts Schlimmes befürchten: Auf diese Weise kündigen die Einsatzkräfte vielmehr das Eintreffen des frisch geschlagenen Maibaums an. Der hölzerne Star ist in diesem Jahr 16 Meter hoch.