Neues Geländer nach Sturmschaden

Sturmschaden an Brücke beseitigt.

Die Brücke an der Munastraße hat seit gestern ein neues Geländer. Sturm Fabienne ließ am 23. September Äste auf die Brücke krachen, sodass der Handlauf einer Achterbahn glich. Eigentlich hätte der Schaden bereits vor Wochen behoben werden können, doch musste die beauftragte Firma warten, bis die Umleitung auf der Frankfurter Straße Dieburgs aufgehoben wurde. Die Munastraße war in dieser Zeit viel befahrene Umleitungsstrecke und die schmale Fahrbahn über die Brücke sollte für die Schweißarbeiten nochmals durch Absperrungen verkleinert werden. Dennoch gestaltete sich das Werk für die Beschäftigten schwierig, denn einige Autofahrer „bretterten haarscharf an uns vorbei“, so ihre Klage. Foto: Th. Meier

Quelle: op-online.de