Hessen machen immer weniger Müll

Niedrigster Stand seit knapp 30 Jahren

+ © Symbolfoto: dpa Mülltrennung in privaten Haushalten: Die Hessen machen immer weniger Restmüll. © Symbolfoto: dpa

Wiesbaden - In den Restmülltonnen in Hessen sind 2017 so wenig Abfälle gelandet wie seit knapp 30 Jahren nicht mehr.