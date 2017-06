Rückumzug in sanierte Rüssel-Kita

Nach zwei Jahren und 1,3 Millionen Euro Ausgaben

Raus aus dem Provisorium Jugendcafé, rein in die Noch-Baustelle Im Rüssel: Am Freitag wird der Rückumzug in die sanierte Kita gefeiert.

Münster - Die Bauarbeiten an der Kita Im Rüssel sind fast abgeschlossen: Am Montag hat der Kindergarten an seinem alten Standort den Betrieb aufgenommen. Doch auch gestern waren noch die Bagger am Außengelände beschäftigt. Am Freitag wird der Rück-Umzug kräftig gefeiert.