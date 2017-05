Sanierung des Arthaus-Daches kommt voran

Bislang 109.000 Euro ausgegeben

+ © Th. Meier Von Asbest und altem Lack befreit, mit neuer Farbe frisch gestrichen: So prangt das kleine Türmchen wieder prächtig überm Arthaus. © Th. Meier

Altheim - 109.000 Euro wurden bislang in die Sanierung des maroden Dachs des altehrwürdigen Rathauses in Altheim gesteckt. Nun prangt auch das kleine, signifikante Türmchen wieder in neuem Glanz vom First.