20-Jähriger durchsucht: Schlagring, Messer und Drogen entdeckt 

Mit Hilfe von Zeugen wird Dieb schnell gefasst

Messel/Münster - Nach einem Diebstahl von Unterhaltungselektronik aus einer Firma in der Georgenhäuser Straße in Messel konnte ein mutmaßlicher 20-jähriger Dieb mit Wohnsitz in Münster am Mittwochnachmittag mit Hilfe von Zeugen schnell gefasst werden.