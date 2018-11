Schlechte Rinderhaltung: Angeklagter Bauer bleibt Gericht fern

Dieburg/Altheim - Enttäuschung für rund ein Dutzend Zuschauer im Amtsgericht Dieburg beim Prozess gegen den Bauern, der in Altheim seine Rinder derart schlecht hielt, dass sie vor einem Jahr notverkauft werden mussten: Er erschien nicht vor Gericht. Von Thomas Meier

Zwar verlas die Staatsanwältin einen Strafantrag, doch über den wurde gestern vom Richter noch nicht entschieden. Was sich der Anklageschrift nach über drei Prozesstage hinzuziehen hinziehen sollte, geriet zunächst einmal zu einem eher „kurzen Prozess“. Neben einer Handvoll Journalisten hatten sich ein Dutzend Besucher im Saal 116 des Amtsgerichts eingefunden. Nach Prozesseröffnung wurden zudem drei Zeuginnen in den Raum gebeten, in dem Richter Christian Meisinger das Sagen hatte.

Lesen Sie dazu auch: Ortslandwirt in Altheim zwangsgeräumt Dürre Rinder in verkoteten Ställen Respektive zunächst einmal nicht, außer seiner Feststellung, dass der Angeklagte wohl noch nicht da sei. Claudia Lorz-Felten, Pflichtverteidigerin des 54-jährigen Landwirtes, der wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz angeklagt war, erklärte auf Nachfrage, er habe sich tags zuvor gesundheitlich nicht so gut gefühlt, sie wisse nicht, ob er erscheinen könne. Der Richter ordnete eine Sitzungsunterbrechung von zehn Minuten an. Doch nachdem auch 20 Minuten später kein Angeklagter auf seiner Bank saß, seine Rechtsanwältin nach einem Telefonat erklärte, der Landwirt werde an diesem Tage nicht persönlich erscheinen, beschleunigte Richter Meisinger das Prozedere.

Die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft Darmstadt waren bekannt, die Pflichtverteidigerin hatte bereits einen Schriftsatz zur Verteidigung bei Gericht eingereicht, so dass Staatsanwältin Cyd Hergenröder das Wort erhielt, um das Strafmaß zu erläutern, das sie für angemessen in der Sache hielt. Sie plädierte für ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung plus ein Tierhaltungsverbot in der Landwirtschaft auf drei Jahre. Die Kosten des Verfahrens solle der Angeklagte tragen, zudem sollten aus dem angeordneten Notverkauf der Rinderherde 10.000 Euro einbehalten und der Staatskasse zugeführt werden. Die Bewährung möge das Gericht auf drei Jahre festlegen.

Der Richter hörte die Worte wohl und vertagte seine Entscheidung. Die beiden für 13. und 15. November angesetzten weiteren Verhandlungstage wird man wohl nicht mehr benötigen. Enttäuschung auf den Gesichtern der Sitzungsbeobachter, die überwiegend aus Altheim zum Prozess gekommen waren. Nicht nur, dass einige eine Stellungnahme vom Angeklagten zu seinen Taten erwartet haben. Auch aus den Aussagen der Zeuginnen vom Veterinäramt hätten sie ihre Schlüsse ziehen wollen. So ließ das Gericht die vorgeladenen Zeugen unverrichteter Dinge ziehen.

Vor dem Gerichtssaal entspann sich noch ein reger Gedankenaustausch zum Geschehen. Schließlich hatte der Angeklagte ja über einen längeren Zeitraum großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt. Der 54-jährige Landwirt war wer im Ort, auch wenn er einen Aussiedlerhof bewirtschaftete. Der liegt allerdings so nahe an Altheim, dass die Missstände, die dort herrschten und von denen ein kleiner Teil nun gerichtsrelevant war, nicht unbemerkt bleiben konnten. Und nicht nur im kleinen Münsterer Ortsteil hatte der studierte Agronom einen Namen, er war als Ortslandwirt von Altheim, Münster und Eppertshausen auch Repräsentant seines Berufsstandes.

Seinen Titel musste er längst an den ihn verleihenden Gebietsagrarausschuss im Kreis zurückgeben. Und auch sonst hat die Reputation arg gelitten, denn nicht nur übersensible Tierschützer waren es, die die Zustände über Jahre anprangerten. Letztlich manifestierten sie sich in der Anklageschrift, die sich auf die Anzeigen aus dem Veterinäramt des Kreises stützen. „Trotz mehrfacher vollziehbarer Anordnung“ soll es der Angeklagte unterlassen haben, Rinder „mit mäßigem bis schlechten Ernährungszustand“ vernünftig aufzustallen. Sie wurden weder ärztlich untersucht und behandelt, wie mehrfach amtlich angeordnet, noch wurde eine verlangte Klauenpflege veranlasst oder die Wasser- und Futterversorgung sichergestellt.

„Ich kann verstehen, dass der bei solchen Anschuldigungen nicht vor Gericht erscheint. Ich würd’ mich da auch schämen“, war ein Kommentar vor dem Gerichtssaal. Ein anderer: „So schlimm sah das Vieh nun auch nicht aus.“

Quelle: op-online.de