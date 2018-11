Eisprinzessin bringt Geschenke

Münster - Für das kommende, erste Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, lädt der Gewerbeverein zum gemütlichen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz ein. Die Verantwortlichen haben ein buntes und besinnliches Programm zusammengestellt.

Mit Glühwein, Bratwurst, gebrannten Mandeln und Co. sind alle Adventsklassiker am Start zum Münsterer Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus vertreten. Offizielle Eröffnung des vorweihnachtlichen Geschehens auf dem Platz vor der Verwaltung ist am Samstag um 15 Uhr mit einem passenden musikalischen Beitrag der Kindergartenkinder aus der Kita Im Rüssel. Ab 16 Uhr kommen auf Einladung der Christlichen Gemeinde die „Weihnachtlichen Weisen“ vorbei und um 17 Uhr steht der Arbeitergesangverein auf der Bühne.

Der Gewerbeverein selbst, letztes Jahr noch mit Kaffee, Kuchen und Waffeln vertreten, pausiert in diesem Jahr, baut keinen Stand auf, sagt Annelore Oestreicher, Vorsitzende des Gewerbevereins. Doch gibt es an den zahlreichen weiteren Ständen der etwa zehn beteiligten Vereine alles, was das Herz des Weihnachtsmarktbesuchers begehrt: Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln und mehr. Unter den Gruppierungen wie Messdiener oder Pfadfinder sind auch Gesangvereine. An einem Stand soll Holzspielzeug angeboten werden.

Der Sonntag steht in diesem Jahr mal ganz im Zeichen der Eisprinzessin Elisa, die um 16 Uhr kommt und in Vertretung des Nikolauses die Geschenke für die jüngsten Gäste im Gepäck hat. An beiden Tagen ist im Rathaus wieder eine Kunsthandwerker-Ausstellung zu sehen – eine gute Gelegenheit, um nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten. Zehn Freizeit- und Hobbykünstler aus der Region präsentieren Schmuck, Gestricktes, Handwerkliches und Florales. Der Gewerbeverein sowie die teilnehmenden Vereine und Helfer haben alles dafür getan, den Münsterern einen fröhlichen Start in die Adventszeit zu bieten. (tm)

