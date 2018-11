Krippen-Ausstellung in Dieburger Wallfahrtskirche

Robert Grimm und Margareta Esser - hier mit einer ihrer kleineren Krippen, die bis zu 3,50 Meter großen Landschaften schlummern derzeit noch in Kartons - stellen 20 ihrer detailreichen Werke ab dem 2. Dezember in der Dieburger Wallfahrtskirche aus.

Münster - Robert Grimm und Margareta Esser bauten an die 40 Weihnachtskrippen, von Exemplaren, die auf jede Kommode passen, bis hin zu 3,50 Meter breiten Landschaften. Nun gehen 20 der kunstvollen Werke auf eine kurze, aber wichtige Reise: Ab Sonntag, 2. Dezember, zeigt das Paar seine Krippen im feierlichen Ambiente der Dieburger Wallfahrtskirche. Von Jens Dörr

Die Initialzündung für ihr Hobby war ein Trip nach Berchtesgarden. „Dort haben wir Krippen in einem Geschäft gesehen und uns gedacht, das können wir selbst mindestens genau so gut“, erzählt Grimm. Zudem wandern die beiden viel, sind oft in den Bergen unterwegs. „Dort gibt es eine Menge alter Gebäude, wo viel aus Holz gemacht ist. Das fasziniert mich.“ In Münsters österreichischer Partnergemeinde Abtenau waren Grimm und Esser ebenfalls schon, „dort sieht man viele Krippen in den Fenstern und es gibt sogar einen Krippenbau-Verein“. Derlei existiert in Münster nicht, doch mit ihrer Handwerkskunst müssen sich die beiden längst nicht mehr verstecken: Wer sich nur einige der Weihnachtskrippen live und auf Fotos ansieht, wer einmal einen Blick in die Werkstatt geworfen hat, der registriert rasch den Rausch der Details. Bis in die allerkleinste Komponente sind die Modelllandschaften gestaltet, stimmig und stimmungsvoll.

Grimm und Esser gefällt dabei vor allem der alpenländische Stil mit viel dunklem Holz. Die Materialien holen sich die zwei auf Spaziergängen in der Natur, von abgestorbenen Bäumen und bemoosten Flächen, verwerten zum Beispiel aber auch alte Holzkisten oder nutzen ehemalige Laternen als „Unterschlupf“ für die Darstellung der Weihnachtsgeschichte auf mehreren Ebenen. Nur die Figuren kaufen sie fertig, alles andere ist eine Eigenkreation. Die Aufgaben haben beide klar verteilt: Er baut, sie bemalt. Robert Grimm ist auch der geistige Urheber der Weihnachtskrippen: „Ich sehe vor meinem inneren Auge, wie die Krippe aussehen soll. Ich mache mir nur eine grobe Skizze, das Meiste entsteht im Kopf.“

Über die Jahre hinweg haben sich die beiden Kreativen bei Materialien und Maßstäben weiterentwickelt. Ihre Arbeit haben sie inzwischen aus Küche und Wohnzimmer in eine „richtige“ Werkstatt im Keller verlegt. „Mal hat man mehr, mal weniger Muße“, hat Grimm festgestellt. Eine Leidenschaft ist es für beide aber fraglos geworden: „Manchmal steht man morgens auf und würde am liebsten noch im Schlafanzug runtergehen.“ In diesem Jahr waren die beiden besonders produktiv, haben schon ein halbes Dutzend Krippen gebaut. Manche verschenken sie auf Wunsch an Bekannte oder Verwandte. Da der Lagerplatz im Keller langsam zur Neige geht, fällt es dem Paar etwas leichter, seine Krippen wahren Liebhabern mittlerweile auch zu verkaufen. Die in Dieburg präsentierten Werke können ebenfalls erworben werden.

Wobei die Münsterer Macher betonen, dass es ihnen „gar nicht mal nur um die Krippe und den Stall geht, sondern immer stark um die Gebäude und Landschaften drumrum. Auch stellen wir die Krippen bei der Ausstellung nicht einfach so hin, sondern präsentieren sie vor Hintergründen.“ Durch die richtige Beleuchtung setzen Robert Grimm und Margareta Esser die Geburt von Jesus Christus ebenfalls in Szene. All das kann in den nächsten Wochen in Dieburg jeder in aller Ruhe begutachten.

