MGV Münster auf der Suche nach Weihnachten

Münster - Nach dem großen Erfolg von „Tabaluga und Lilly“ haben sich die Regenbogenkinder des MGV 1845 Münster ein neues Projekt ausgedacht. Auf der Grundlage einer Erzählung von Walt Disney entstand die musikalische Weihnachtsgeschichte „Auf der Suche nach Weihnachten“. Von Peter Panknin

Unbestritten sind wir in der Vorweihnachtszeit. Untrügliche Zeichen dafür sind geschäftiges Treiben auf den Weihnachts- und Nikolausmärkten in Städten und Gemeinden, ungezählte Weihnachtsfeiern, veranstaltet von Firmen, Verbänden und Vereinen. Da passt das neue Projekt, das sich die Regenbogenkinder des MGV 1845 Münster mit ihrer Leiterin Resi und den Betreuerinnen ausgedacht haben, gut in die Zeit.

Nach „Tabaluga und Lilly“, einer märchenhaften Geschichte nach Peter Maffay, mit deren Aufführung der Kinderchor in den Jahren 2016/2017 große Erfolge erzielte, folgt nun „Auf der Suche nach Weihnachten“. Premiere war am Freitag, grade mal einen Tag nach Nikolaus, in der Kulturhalle Münster. Die neue Geschichte, die aus einer Mischung von Erzählungen von Walt Disney und Charles Dickens entstanden ist, bewegte knapp 350 neugierige Erwachsene in Begleitung ihrer Enkel, Kinder, Neffen oder Nichten, sich auf den Weg zu machen, um die Suche nach Weihnachten zu begleiten.

Nach der Begrüßung durch MGV-Vorstandsmitglied Markus Fäth zog die musikalische Leiterin des Projektes, Theresia Uglik, durch den Saal Richtung Bühne. Ihr folgten die Sänger des MGV, unschwer an den bunten Hosenträgern zu erkennen. Im Gegensatz zu Uglik gingen sie aber nicht auf die Bühne, sondern nahmen rechts und links davor an „Lagerfeuern“ ihren Platz ein. Der sich öffnende Vorhang gab den Blick frei auf eine weihnachtliche Dekoration mit einem unfertig geschmückt erscheinenden Tannenbaum in der Mitte, Lebkuchen, Zuckerstangen und Sternschnuppen, die von der Decke hingen, sowie einer Schar Kinder in herrlichen, unterschiedlichen Kostümen. 45 Kinder im Alter Jahren bilden den Chor, der dann auch gleich mit schwungvollen Winterliedern den Anfang machte.

Etwas abseits sitzend nahm Annika Lichte ihre Rolle als Erzählerin auf. Im Schein einer großen Taschenlampe laß sie, umhüllt von weißem Lichtkleid und mit Pelzmütze den Kopf „vor kaltem Wind“ schützend, musiküberbrückende Elemente vor. Tante Donatella von Dollarstein verkörperte den aus Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ berühmt-berüchtigten Geizhals Ebenezer Scrooge, während Tante Olivia mit ihren drei Nichten eher die Rolle des unterbezahlten Angestellten Bob Cratchit aus Dickens Geschichte in sich vereinte.

Herrlich dargestellt von allen Mitwirkenden der Stress und die Alltagssorgen ums Geld für Weihnachtsbaum und Geschenke durch Szenen mit Christbaumhändler und Weihnachtsmarkt-Händlerin. Zwischendurch für alle entspannender Gesang des Männerchores, der sich aus dem Licht der „Lagerfeuer“ erhob. Aber auch der Männerchor wurde trotz glänzender Sangesleistung jäh von Tante Donatellas Geschrei über „Gefühlsduselei“ abgewürgt. Mit lauten Rufen und Fingerzeigen auf sie brachten die Bühnenkinder ihre Meinung über sie mit der Bezeichnung „Geizhals“ zum Ausdruck.

Die Geister der Weihnacht, die Tante Donatella dann umschwirrten, begeisterte nicht nur die anwesenden Kinder im Zuschauerraum. Blau-weißes Licht in den Kleidern der Geister vermittelte Kälte, die Rufe erinnerten an Sturmgeheule im Winter. Aber es wurde ja bekanntlich alles gut,

Schließlich war der Tannenbaum fertig geschmückt von fleißigen Händen der Kinder, begleitet vom Gesang bekannter Weihnachtslieder oder dem fetzigen Tanz der Dollar- und Weihnachtswichtel. Ein schier endloser Applaus brach an, als die Vorstellung zu Ende schien. Sie war es auch, denn Markus Fäth betrat erneut die Bühne, um sich bei allen Unterstützern und helfenden Händen im Namen des Vorstands des MGV Münster zu bedanken. Namentlich wurden erwähnt Theresia Uglik als musikalische Leiterin, Melanie Schadt und Daniela Michel, die als Betreuerinnen der Chorkinder auch für die Bühnen- und Kostümgestaltung verantwortlich zeichneten sowie Tanja Mohrhardt, die ebenfalls bei der Bühnen- und Kostümgestaltung mitwirkte und die Theaterleitung innehatte.

