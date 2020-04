„Wohl trotz Corona alles richtig gemacht“

Punkt 18 Uhr walteten die fünf Wahlvorstände, für die in der Kulturhalle alle Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus getroffenen waren, ihres auszählenden Amtes. Foto: Th. Meier

Münster – Auch ohne Urnengang hat die Gemeinde gestern einen neuen Bürgermeister gewählt: Mit 56,5 Prozent wurde der von der CDU unterstützte parteilose Kandidat Joachim Schledt zum Nachfolger des sozialdemokratischen Amtsinhabers Gerald Frank, der bis zum Amtsantritt von Schledt am 5. VON THOMAS MEIER

Oktober noch im Rathaus die Verwaltung leitet. .

Welch eine spannende und ungewöhnliche Premiere: Eine reine Briefwahl führte zum Ergebnis dieser Bürgermeisterwahl. Wegen der Corona-Epidemie sollte die Wahl zunächst verschoben werden. Bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 2021 wollte man warten, hieß es zunächst. Doch kam man zum Schluss, wenn aus Sicht der Gemeinde die Wahl zum ursprünglichen Termin durchgezogen werden solle, sei dies möglich; nur eben als reine Briefwahl.

Und die Wahlberechtigten spielten nach den neuen Regeln viel besser mit als erwartet: Lag die Beteiligung zur Bürgermeister-Stichwahl am 15. Juni 2014 zwischen Frank und CDU-Kandidat Udo Beutler damals noch bei knapp 48 Prozent, so schnellte sie gestern hoch auf 62,3 Prozent, ohne dass auch nur ein Gang in eine Wahlkabine nötig gewesen wäre.

Vor sechs Jahren entfielen auf Frank 56,7 Prozent der Stimmen, Beutler erhielt 43,3 Prozent.

Zwar musste gestern kein Wahlbüro für einen Urnengang geöffnet haben, doch um in den insgesamt sechs auserkorenen Wahlvorständen die Briefwahlergebnisse auszuwerten, waren große logistische Vorbereitungen vorab zu erledigen (wir berichteten). Und so saßen Schlag 18 Uhr gestern rund 50 Wahlhelfer mit Atemschutzmasken und Brieföffner bei Hand parat, sich ans große Auszählen zu machen. Wie zuvor geschätzt, stand das Ergebnis um kurz nach 20 Uhr auf der Homepage der Gemeinde. Zwar hätten Zuschauer das Geschehen unter Atemmasken und mit großem Sicherheitsabstand in Kulturhalle und Rathaus verfolgen können, doch fand sich kaum jemand zum Kiebitzen ein.

Wahlsieger Schledt erfuhr das vorläufige Endergebnis von unserer Zeitung, als er um eine erste Stellungnahme gebeten wurde. „Das ist mal ‘ne gute Nachricht. Da habe ich wohl trotz Corona vieles richtig gemacht und die CDU hatte den richtigen Kandidaten unterstützt“, freute sich Schledt.

Der unterlegene Noch-Amtsinhaber Frank gratuliert Schledt, ist allerdings sehr enttäuscht. Vor allem, weil er viele zukunftsträchtige Projekte, die er auf den Weg gebracht habe, nun nicht zu Ende führen werde können. Er wünscht Schledt Weitsicht und ein besseres politisches Klima, als er habe erleben müssen, berichtet Frank weiter.

