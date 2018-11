Wohnprojekt Münster informiert

Münster - Unter dem Motto „Gemeinsam – Leben – Münster“ hat sich eine engagierte Gruppe von Menschen aus nahezu allen Altersgruppen und Berufen in Münster zusammengefunden. Ziel ist es, eine gemeinsame Zukunft zu planen und aktiv zu gestalten.

Im Vordergrund des Treffens stehen das Kennenlernen untereinander und der Austausch über vorhandene Strukturen sowie die Suche nach neuen Möglichkeiten, Mehrgenerationenprojekte in allen Bereichen des Münsterer Lebens zu starten. „Alle, die Freude am Miteinander und an regionaler Wertschöpfung in Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Lernen und Spielen haben, sind willkommen“, sagt Initiator Peter Christ.

Um einem größeren Kreis die Ideen vorstellen zu können, bieten die Initiatoren am heutigen Samstag (10. November) einen Informations-Nachmittag zu dem Thema „Gemeinschaftlich wohnen und leben – auch bei Pflegebedarf“ um 14 Uhr im Restaurant Treviso in der Globuspassage in der Darmstädter Straße 71 an. Eröffnet wird er durch Elisabeth Happel aus dem Gemeindevorstand. Christoph Heckwolf stellt die Ortsgruppe vor, ehe Ewald Megerle, Vorsitzender der Steinheimer Nachbarschaftshilfe, über seine Erfahrungen als Brückenbauer zwischen Jung und Alt berichten wird. Um 17.30 Uhr wird das indische Buffet eröffnet, für das um Vorbestellung unter 06071/739306 gebeten wird. (tm)

