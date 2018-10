300.000 Beutel im Jahr

An zentraler Stelle, aber nicht für alle gut erreichbar: Behälter für Hundekotbeutel am Finkenweg.

Rodgau – Die Stadt stellt vorerst keine neuen Behälter für Hundekottüten mehr auf. 50 Standorte seien genug, heißt es aus dem Rathaus. Nur Neubaugebiete sollen noch bestückt werden. Von Ekkehard Wolf

Wer mit seinem vierbeinigen Freund Gassi geht, weiß, was ihn erwartet. Viele Leute nehmen neben Leine, Ball und Leckerlis auch einen Plastikbeutel mit. Dann sind sie gewappnet, wenn ihr Tier sich erleichtert. Ein Handgriff, ein Knoten, fertig. Mit etwas Übung klappt das unfallfrei. Dann baumelt das Päckchen an der Hand, bis man am nächsten Mülleimer vorbeikommt.

+ Weite Wege führen zu den Hundekottüten. © Maps 4 News An 50 Stellen im Stadtgebiet können Hundehalter sich im Fall der Fälle kostenlos einen schwarzen Plastikbeutel ziehen. Die Tüten finden reißenden Absatz. Allein in den letzten beiden Jahren hat die Stadt Rodgau jeweils 300.000 Hundekotbeutel gekauft. Die Kosten: 4500 Euro im Jahr. Es läppert sich, auch wenn die Dinger nur 1,5 Cent pro Stück kosten. Nach Ansicht der Stadt sind 50 Tütenspender genug. „Wir sind ausreichend versorgt“, sagt Pressesprecherin Sabine Hooke. Zusätzliche Standorte seien nur noch in Neubaugebieten geplant.



Aber stehen die Tütenspender an den richtigen Stellen? Eine Leserin unserer Zeitung aus Hainhausen bezweifelt das. Als Beispiel nennt sie den Behälter am Finkenweg zwischen Jügesheim und Hainhausen. Er steht zentral an der Abzweigung zum Finkensee, nur ein paar Schritte von den Wohnblocks entfernt. Wer weiter weg wohnt, hat davon wenig: Vom Kreisverkehr an der Südtrasse ist der Tütenspender 460 Meter weit entfernt. Bis dahin hat sich der Hund längst erleichtert. Das sieht man an den zahlreichen Tretminen auf dem Weg und am Wegrand.

Die Stadt appelliert an die Verantwortung der Hundehalter. „Wir haben schon alles Mögliche getan, um sie zu sensibilisieren“, sagt Pressesprecherin Hooke. Jeder sei selbst dafür verantwortlich, die Hinterlassenschaften seines Tiers zu beseitigen. Dazu gehöre auch, vor dem Spaziergang einen Kotbeutel einzustecken. Die städtischen Tütenspender lediglich „ein Notfallsystem“.

Der Notfall scheint relativ oft einzutreten – oder mit der Verantwortung ist es nicht weit her. Bei 2 275 Hunden in Rodgau (2017) bedeuten 300.000 Hundekotbeutel pro Jahr, dass jeder durchschnittlich an jedem dritten Tag einen Beutel abreißt. Oder werden die Tüten etwa zweckentfremdet? Im Rathaus sollen schon Bürger angerufen haben mit dem Hinweis: „Die Spender für die Gefrierbeutel sind leer.“

