Ärzteversorgung bleibt Chefsache

Rodgau - Mit einmaligen Geldprämien lassen sich Fachärzte nicht nach Rodgau locken. Das war der Tenor einer kurzen Diskussion im Stadtparlament. Von Ekkehard Wolf

Die Fraktion „Zusammen mit Bürgern“ (ZmB) wollte im nächsten Jahr 50. 000 Euro bereitstellen, um Anreize zur Ansiedlung von Fachärzten zu bieten. Außer den drei ZmB-Stadtverordneten stimmte niemand zu.

Neu war dieser Antrag nicht. ZmB hatte ihn bereits in den letzten Jahren auf dem Wunschzettel. Mit den Worten „Alle Jahre wieder“ leitete Fraktionsvorsitzender Johannes Pickert seine Begründung ein. In Rödermark, Babenhausen, Heusenstamm oder Eppertshausen hätten sich Mediziner niedergelassen – aber warum nicht in Rodgau?

„Mit Geld kann man vieles erreichen, aber nicht alles“, entgegnete Bürgermeister Jürgen Hoffmann. Zwischen dem ZmB-Antrag und dessen Begründung gebe es einen Widerspruch: Der Antrag beziehe sich auf Fachärzte, Pickert habe jedoch Hausärzte als Beispiele angeführt. Man dürfe beides nicht vermischen. Alle Beispiele hätten aber eines gemeinsam: „In allen Fällen war es ein Arzt, der selbst Geld in die Hand genommen hat.“

Die Entscheidung für den Standort einer Praxis hänge nicht an finanziellen Anreizen der Kommune, sagte Hoffmann. Eine Ansiedlungsprämie könne eher zu Unfrieden führen, wenn ortsansässige Ärzte leer ausgingen: „Glauben Sie, das erhöht die Motivation zu bleiben?“ Der ZmB-Antrag sei „nicht hilfreich“.

Die Ärzteversorgung sei ihm wichtig, betonte Bürgermeister Hoffmann. „Mindestens zwei- bis dreimal pro Woche“ beschäftige ihn dieses Thema: „Es ist eine intensive Arbeit, die kein Mensch sieht.“ Man müsse behutsam vorgehen: „Das ist ein zähes Geschäft. Es dauert und es ist nie gesagt, dass es klappt.“ Ein Zeitungsfoto zur Praxiseröffnung könne nur den Erfolg abbilden, aber nicht die vielen Bemühungen vorher.

CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Jäger begrüßte, dass der Bürgermeister die Ärzteversorgung zur Chefsache erklärt habe. Die niedergelassenen Ärzte in Rodgau leisteten gute Arbeit. Die CDU-Fraktion erwarte aber, dass die ärztliche Versorgung sich in Zukunft eher verschlechtere. Das Thema beschäftige das Stadtparlament seit vielen Jahren. Man müsse aber zur Kenntnis nehmen, dass es andere Akteure wie die Kassenärztliche Vereinigung gebe, „die mit unseren Wünschen, vorsichtig gesagt, wenig anfangen können“.

