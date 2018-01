Anfänge der E-Mobilität: Solartankstelle vor 25 Jahren

Stadt Rodgau als Vorreiter in der Region

+ © Privat 40.000 Kilometer legte Franz Dürsch (links) mit diesem kleinen Elektroauto zurück. Das Foto zeigt die Schlüsselübergabe im Jahr 1991. Der „Solec Riva Junior“ war technisch noch nicht ausgereift: Ein Fahrzeug, das die Stadt erwarb, war mehr in der Werkstatt als auf der Straße. © Privat

Rodgau - Die neue Ladesäule für Elektroautos am Rathaus ist nicht die Erste ihrer Art in Rodgau. Darauf weist Franz Dürsch aus Rollwald hin. Bereits im November 1992 gab es eine öffentliche Ladestation, und zwar am Feuerwehrhaus Jügesheim. Die Zahl der Nutzer war überschaubar: In ganz Rodgau gab es nur zwei Elektroautos.