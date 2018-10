Was man aus Apfel machen kann

Dudenhofen - Der Wanderclub Edelweiß und der Verein Heimat, Geschichte und Kultur machten am Samstag gemeinsame Sache. Zusammen hatten beide Vereine zum Wanderclub nahe der Gänsbrüh erstmals zu einem Apfelfest eingeladen.

„Schuld“ an der Premiere des „Äbbeldaachs“, wie ihn die Veranstalter genannt haben, war die gute Apfelernte. „Es gab sehr viele Äpfel in diesem Jahr, da kam die Idee zu diesem Fest auf“, berichtete Werner Stolzenburg, der beim Verein Heimat, Geschichte und Kultur für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Solch ein Fest habe es in Dudenhofen noch nicht gegeben. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen bot sich an. „Der eine Verein hat das schöne Gelände, der andere die Kontakte zum Apfel“, so Stolzenburg. Zum Verein Heimat, Geschichte und Kultur gehört eine Streuobstkooperative.

Mitglieder beider Vereine zeigten, was man mit Äpfeln alles machen kann. An der Apfelpresse herrschte Hochbetrieb. Es gab frischen Most, Apfelbier, Apfelwein, Apfel-Bratwurst und Apfelkuchen.

Bereits am Vormittag hatte Winno Sahm Gedanken über den Apfel vorgetragen. Zudem wurde ein Film über Dudenhofen mit Aufnahmen von Ende der 70er Jahre gezeigt, der kürzlich digitalisiert worden war. Für die Kinder gab es einen Spieleparcours, außerdem konnten Kürbisse geschnitzt werden. Verkaufsstände mit Apfelgelee, Honig und Gartenzubehör ergänzten das Angebot.

Eine Wiederholung des „Äbbeldaachs“ ist angedacht. „Es kann durchaus sein, dass die Veranstaltung künftig jährlich stattfindet“, sagte Stolzenburg. Auf dem Gelände herrschte jedenfalls ordentlich Betrieb. (ey)

