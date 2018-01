Automat für Postpakete wird größer

Hainhausen - Was ist aus der Packstation am Aldi-Markt geworden? Dieser Frage eines Lesers aus Hainhausen ist unsere Zeitung gestern nachgegangen.

Das Ergebnis: Die Deutsche Post und ihr Paketdienst DHL wollen Ende Januar an der gleichen Stelle eine neue, größere Anlage aufstellen. „Mindestens 50 Prozent mehr Fächer“ verspricht Post-Pressesprecher Stefan Heß (Frankfurt). Der bisherige Automat mit 74 Fächern sei so stark genutzt worden, dass eine Erweiterung notwendig sei. Die zwei, drei Wochen zwischen Ab- und Aufbau dienten dazu, das Fundament und die Technik vorzubereiten. Die Kunden der jüngsten Zeit seien per E-Mail benachrichtigt worden. Diese Mitteilung kam aber offenbar nicht bei jedem an. Außer dem Automaten bei Aldi in Hainhausen gibt es noch einen zweiten am Edeka-Canter in Dudenhofen. Stefan Heß: „In Rodgau werden weitere Packstationen aufgestellt. “ (eh)

