Gewinn fürs Ortsbild

Dudenhofen - Sogar bei winterlichem Schmuddelwetter wirkt der neue Bahnhofsplatz in Dudenhofen ansehnlich. Davon konnte man sich gestern bei der Einweihung überzeugen. Von Ekkehard Wolf

Generationen von Planern und Politikern hatten sich über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg mit der Gestaltung des Platzes beschäftigt. Der Weg bis zum Bau habe länger gedauert als ein Flug zum Mars, sagte Bürgermeister Jürgen Hoffmann. Er dankte allen Beteiligten im Lauf der Zeit. Das Ergebnis sei „nicht das Werk Einzelner, sondern ein ganz großes Gemeinschaftswerk“.

Die Eröffnung sei ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Dudenhofen, sagte die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger: „Viele haben jahrelang darauf gewartet, nicht erst seit dem S-Bahn-Start.“ Das Bahnhofsumfeld stelle eine Bereicherung für das Ortsbild dar: „Ein ansprechender Platz, der dazu einlädt, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.“ Nun fehle nur noch eine S-Bahn, die pünktlich verkehrt. In dieser Hinsicht gebe es für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Bahn noch viel zu tun. Für die betroffenen Fahrgäste sei es „ein schwacher Trost, dass es auf der S 2 noch schlechter ist“.

Dr. Karin Arndt vom RMV bezeichnete den Bahnhofsvorplatz als „Sahnehäubchen“ und „wirklich gelungen“. Da der Verkehrsverbund kein Gelände an den Stationen besitze, habe er wenig Einfluss auf die Gestaltung. Deshalb beteilige er sich an den Planungskosten, um die Städte und Gemeinden „wenigstens finanziell ein bisschen zu entlasten“.

Wie viele Pläne es schon für diesen Platz gab, können auch altgediente Kommunalpolitiker nicht mehr sagen. „Viele“, lächelt Willi Seibel, der lange Jahre ehrenamtlich im Magistrat saß.

„Als ich 1993 zur Stadt kam, war der Bahnhofsvorplatz einer meiner ersten Pläne“, erinnert sich die ehemalige Stadtplanerin Monika Treske, die inzwischen im Ruhestand ist. Damals sollte ein zweispuriger Busbahnhof her.

In den 25 Jahren seither gab es noch viel mehr Wünsche und Ideen. Drei Ziele waren unstrittig: Parkplätze, sinnvolle Wegeführungen und eine gewisse Aufenthaltsqualität. Dabei ging es auch um den Erhalt eines markanten Baums. Die sogenannte „Flatterulme“ war als Naturdenkmal geschützt, bis sie 2008 einem Pilz zum Opfer fiel.

+ Noch vor einem Jahr sah der Bahnhofsvorplatz so aus: uneben, voller Pfützen, mit Wildwuchs und wild durcheinander parkenden Autos. © Wolf Das größte Hindernis waren lange Zeit die Eigentumsverhältnisse. Das Gelände gehörte je zur Hälfte der Stadt und der Bahn, die Grenzlinie verlief quer über den Platz. Verhandlungen über einen Erwerb der Fläche wurden dadurch erschwert, dass die Zuständigkeiten innerhalb des Bahnkonzerns mehrfach wechselten. Als Bremsklotz erwies sich auch eine Lagerhalle auf dem Gelände. Sie konnte erst Ende 2015 abgerissen werden.

Auch in den letzten Jahren gab es einige skurrile Dinge. Dazu zählten ein winziger Zipfel an Privatgelände, der in den Platz hineinragte, und zwei scheinbar herrenlose Garagen. Schließlich erhielt die Stadt sogar die Erlaubnis, das Beet vor dem Zaun der Pizzeria zu bepflanzen. Diese paar Quadratmeter gehören weiterhin der Bahn.

Es gibt sogar noch eine Ulme – auf einer kreisrunden Bauminsel als Blickfang hervorgehoben. Die Bergulme steht dort seit Jahrzehnten, fiel aber nicht groß auf.

