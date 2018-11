Baubeginn für Hospiz im April

1,3 Millionen Euro Stiftungskapital

+ © p Die Hospizstiftung freut sich über weitere 20 000 Euro. Reimo-Geschäftsführer Günter Holona (Zweiter von rechts) und Ehefrau Helga Holona überreichten den Scheck an den Stiftungsvorstand mit (von links) dem Zweiten Vorsitzenden Philipp Geis, Schatzmeister Herbert Sahm und dem Vorsitzenden Dr. Nikos Stergiou. Rechts im Bild: Michael Römer, Präsident des Rotary-Clubs Rodgau. © p

Rodgau - Der Baubeginn für das geplante Hospiz am Jügesheimer Wasserturm steht fest. Die Hospizstiftung Rotary Rodgau will am 30. März den ersten Spatenstich zelebrieren und am 1. April mit den Bauarbeiten anfangen. Dies kündigte Stiftungsvorsitzender Dr. Nikos Stergiou jetzt an.