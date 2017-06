Böschung der B45 in Flammen

Brand über 50 Meter

+ © Feuerwehr Rodgau (p) Verkohlt, aber nicht ganz verbrannt: die hölzerne Lärmschutzwand der Bundesstraße 45 bei Weiskirchen. © Feuerwehr Rodgau (p)

Weiskirchen - Einen Brand an der Bundesstraße 45 hat die Feuerwehr am frühen Montagnachmittag gelöscht. In der Nähe der Brücke Schillerstraße stand die Böschung in Flammen.