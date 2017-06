Brötchen am Waldparkplatz abgekippt

Wer tut denn sowas? Ein paar hundert Brötchen am Waldrand nördlich der Autobahn.

Weiskirchen - Mehrere Kartons voll trockener Brötchen sind auf einem Parkplatz an der verlängerten Daimlerstraße abgelagert worden. Der Parkplatz befindet sich zwischen der Autobahn und der Landstraße nach Froschhausen.

Neben den Backwaren liegen Teile eines Regals mit großen Glastüren. Rentner Oswin Subtil aus Weiskirchen entdeckte die Bescherung am Anfang der Woche. „So was habe ich noch nie gesehen“, sagt er. Das will schon etwas heißen: Er war 23 Jahre bei der Stadt beschäftigt und musste als Bauhof-Mitarbeiter den Dreck anderer Leute wegräumen. (eh)

