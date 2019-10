Die Chemie stimmt

Jügesheim - Man hört sich zu, man singt spontan zusammen. Die Chemie zwischen der Gemeinde und ihrem neuen Hirten stimmt offenbar. Mit einem Festgottesdienst in der überfüllten Pfarrkirche St.

Nikolaus hießen die Katholiken aus Jügesheim und Dudenhofen Pater John Peter Savarimuthu willkommen. Seine Predigt nutzte der Nachfolger von Pfarrer Wendelin Meißner zu einem Appell: „Nutzen wir den Augenblick und ergreifen wir unsere Chance. “.

Eine lebendige Gemeinde finde er bereits vor, stellte Pater John Peter sowohl im Gottesdienst als auch später beim Begrüßungsempfang im Haus der Begegnung fest: „Sie sind offen und gehen auf Menschen zu“, bescheinigte er den Gläubigen und versprach seinerseits, seinen Schutzbefohlenen in den Pfarreien St. Nikolaus und St. Marien auf Augenhöhe zu begegnen – besonders den Mitarbeitern und aktiven Ehrenamtlichen, die ihm in den ersten Wochen seit Ende August hilfsbereit und unterstützend begegnet seien.

Gemeinsamkeiten zu stärken und das Miteinander auszubauen sei sein wichtigstes Ziel, versicherte der Geistliche: „Nutzen wir die Chance, die wir gemeinsam haben.“ Außerhalb der Liturgie stimmte der Pater mit der Gemeinde das Lied „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde“ an. Ein entscheidender Augenblick, merkte er an, sei nicht notwendigerweise kurz: „Wir haben das ganze Leben lang Zeit, es besser zu machen.“ Die Gottesdienstbesucher dankten dem 48-jährigen Schönstatt-Pater mit spontanem Applaus.

Stand während der Heiligen Messe die offizielle Amtseinführung des Pfarradministrators durch Dekan Willi Gerd Kost im Vordergrund, ging es anschließend im Haus der Begegnung ums persönliche Kennenlernen. Dass der Pater, nach langjähriger Tätigkeit im Bistum Mainz und unter anderem als Kaplan in Neu-Isenburg kein Unbekannter in der Region, an seiner neuen Wirkungsstätte schon Freunde hat, wurde schnell klar. Er interessiere sich sehr für die Menschen, sagt etwa Werner Koser, bei St. Nikolaus seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert und aktuell für die Seniorenarbeit verantwortlich. In der Mitarbeiterkonferenz habe sich Pater Peter gleich alle Namen gemerkt und gehe an niemand vorbei, ohne ein paar nette Worte zu wechseln.

Entsprechend herzlich nahmen Jügesheimer und Dudenhöfer ihren neuen Geistlichen auf, dem die katholischen Amtsbrüdern Dr. Peter Eckstein, Johann Kotschner und Johannes Schmitt-Helfferich zum Einstand die Ehre gaben. „Du gehörst jetzt auch zu uns“, sangen die Kinder aus der Kita St. Nikolaus und begrüßten ihn mit Blumen. Ein herzliches Willkommen entboten nach der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Martina von Wirth auch die evangelischen Kollegen. Für die ökumenische Zusammenarbeit – schon bisher sehr gut – lasse der erste Eindruck das Beste hoffen, bescheinigte Pfarrerin Christina Koch aus Dudenhofen. Humor habe der Pater ja: „Den werden Sie auch brauchen“.

Amtskollege Axel Mittelstädt von der Emmaus-Gemeinde verehrte Pater Peter eine Jubiläumsausgabe von Martin Luthers Bibel-Übersetzung. „Ökumenisches Miteinander lebt davon, dass wir aus verschiedenen Traditionen kommen“, betonte Mittelstädt.

Gespannt sei er nicht zuletzt auf die Impulse, die der in Indien geborene Pater aus seiner ethnischen Kultur mitbringe. Im Rodgauer Rathaus hat man nach Worten von Stadtrat Helmut Trageser mit Genugtuung vermerkt, dass Jügesheim wieder einen katholischen Seelsorger habe. Der Kommune liege daran, die gesellschaftliche Position der Kirche zu erhalten – nicht nur, aber besonders mit Blick auf die katholische Kita.

zrk

Quelle: op-online.de