Rodgauer baut Weihnachtskrippen

Das Christkind lebt in den Alpen

+ © Schempp Liebevolle Handarbeit zeichnet Helmut Neckermanns Weihnachtskrippen aus. © Schempp

Nieder-Roden - Helmut Neckermann baut seit 25 Jahren Weihnachtskrippen. In seinen Holzwerken bewahrt sich der 78-Jährige Erinnerungen an Bergtouren in Österreich. An drei Adventswochenenden sind 14 seiner Krippen in einer privaten Ausstellung zu sehen. Von Tamara Schempp