Größte Demo seit Jahren angekündigt - diese Ziele sollen erreicht werden   

"Gefakte Untersuchungen"

Engpass Ludwigstraße. Anwohnerin und BI-Mitgründerin Ursula Flottmann sagt, sie habe dort schon 92 Dezibel Lärm gemessen, im Schnitt seien es 73,5 gewesen.

Fünf Bürgerinitiativen, die eine andere Verkehrspolitik fordern, starten am Freitag, 6. September, um 18 Uhr am Friedhof in Dudenhofen zu einem Protestmarsch Richtung Jügesheim. Er endet etwa um 19 Uhr am Rathaus mit einer Kundgebung.