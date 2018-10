Von „Deutschland-Koalition“ angetan

Rodgau - Zeitweise wurde es eng im Wahllokal und es soll sogar Wartezeiten von über einer halben Stunde gegeben haben, berichten Bürger.

Auch nach den Berichten und Eindrücken einzelner Wahlhelfer sieht es auf den ersten Blick so aus, als sei eine recht hohe Beteiligung am Urnengang gekommen. Vorm Haus der Begegnung in Jügesheim jedenfalls mussten zwischen 13 und 14 Uhr Wähler sogar mehr als 30 Minuten draußen warten, weil drinnen kein Platz war. In anderen Wahllokalen hat alles gut geklappt. Manchmal allerdings scheint der große Stimmzettel zur Volksabstimmung die Bürger verwirrt zu haben. Dementsprechend länger dauerte die Entscheidung in den Kabinen – damit waren Wartende zwischenzeitlich blockiert. Die Stimmung sei mehrheitlich freundlich und gut gewesen, heißt es.

Erste Stimmen zu den Hochrechnungen fingen wir bei den hiesigen Lokalpolitikern ein, die gestern Abend zum Teil noch mit dem Auszählen der Stimmen beschäftigt waren. Benjamin Schwarz (Grüne) freut sich: „Für die Grünen ist das ein super Ergebnis. Ich bin gespannt, ob wir am Ende die SPD noch überholen, das wird der Abend zeigen.“ Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Rodgau würde sich wünschen, zweitstärkste Kraft zu sein, das sei eine Bestätigung für Schwarz-Grün. Seine Parteifreund Winno Sahm findet: „Das ist ein tolles Ergebnis – ohne Euphorie.“ Auf dem Tableau sei keine Partei über 30 Prozent gelegen. Dies sei ein Reifeprozess, der der Demokratie angemessen sei. Sahm hofft, dass das Ergebnis zum Regieren mit der CDU reichen werde. Grünen-Kandidat Werner Kremeier freut sich übers Abschneiden seiner Partei (auch wenn noch nicht vollständig ausgezählt war: „Das ist ein Top-Ergebnis. Die Landtags-Grünen haben gut gearbeitet und wir wollen Hessen weiter gestalten.“

Clemens Jäger, Vorsitzende der CDU Dudenhofen und Fraktionsvorsitzender der CDU Rodgau hofft, dass die Christdemokraten mit einem blauen Auge davon kommen. „Es scheint das Wahlziel erreicht, weiterhin mit zur Regierung zu gehören.“ Man werde das Ergebnis ausführlich besprechen müssen. Leider habe der Gegenwind aus Berlin die Wahl in Hessen beeinflusst.

Landtagswahl 2018: Ergebnisse aus Rodgau

FDP-Fraktionsvorsitzender Heino Reckließ wäre von einer sogenannten Deutschland-Koalition (schwarz, rot, gelb) aus CDU, SPD und FDP angetan: „Wenn das Ergebnis so bleibt, ist das möglich. Dann hätten wir eine Bewahrer-Partei und zwei Parteien, die erklärt haben, dass sie das Land anders gestalten wollen.“ SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Kunert macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten: „Es ist traurig, dass man in Hessen über die GroKo abgestimmt hat.“ Kunert glaubt, dass Thorsten Schäfer-Gümbel ein guter Ministerpräsident geworden wäre. Besonders schlimm findet der Sozialdemokrat das zweistellige Ergebnis für die AfD.

Sein Parteikollege Jürgen Kaiser meint, das enttäuschende Ergebnis für die Sozialdemokraten sei „wie befürchtet“: Obwohl die Bürger der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Kompetenzen beim Wohnungsbau, Bildung und Schule zugeschrieben hätten, sei die Wahl nicht dementsprechend verlaufen. Dies sei wohl eher eine Frage der allgemeinen Stimmungslage gewesen. Man werde die Basis in den Kommunen stärken müssen. (siw)

Quelle: op-online.de