Dunkle Gestalten sprengen Sparkassen-Geldautomat

Weiskirchen – Die Polizei spricht von vier Tätern, die dunkel gekleidet und vermummt waren. Das Foyer, in dem der Geldautomat stand, wird von Videokameras überwacht. Gegen 1.55 Uhr flog das Gerät in die Luft. Die Höhe des Schadens lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. Unklar sei auch, ob die Täter Geld entwendeten.

+ Dezenter Hinweis: „aus technischen Gründen geschlossen“. © Wolf

Ein Zeuge sah die Unbekannten in einem dunklen Kombiwagen in Richtung Hainhausen davonfahren. Bei dem Auto könnte es sich um einen Audi gehandelt haben. Am Mittwochmorgen war der Zugang zu den Geschäftsräumen mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Ein Aushang verwies die Kunden an die Sparkasse in Jügesheim.



Der Grund, die Sprengung, wurde nur dezent angedeutet: „Unsere Geschäftsstelle muss aus technischen Gründen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.“