Besi & Friends spenden 60.000 Euro für MS-Kranke

Ein Erinnerungsfoto an das „Race across America“ bekam Andreas Beseler (Vierter von rechts) von der 13-köpfigen Crew überreicht, die im Juni für „Besi & Friends“ am härtesten Radrennen der Welt teilgenommen hatte.

Jügesheim - Zusammenhalten und den Schwächeren helfen: Für diese Tugenden stehen Andreas Beseler und seine Freunde (Besi & Friends). Mit sportlichen Benefizaktionen unterstützen sie Menschen, die an multipler Sklerose (MS) leiden. 60.000 Euro kamen in diesem Jahr zusammen. Von Ekkehard Wolf

Besi & Friends haben ihre Wurzeln in Jügesheim. Hier lebt Andreas Beseler, der seit 1992 an MS erkrankt ist. Er begegnet der Krankheit mit sportlicher Aktivität. Sein Motto: „Rad statt Rollstuhl“. Damit macht er vielen anderen Menschen Mut. Die Idee zieht Kreise. Der Freundeskreis wächst. Rund 800 Sportler in mehreren Ländern Europas sind im B&F-Trikot unterwegs, wie Beseler erzählt: „Jeder kann und soll sich als Teil von Besi & Friends fühlen, wenn er das möchte.“ Angefangen hatten Besi & Friends 2014 mit 40 Leuten, die auf dem Rennrad von Rodgau nach Barcelona strampelten.

Ein schwerer Unfall im April hätte Andreas Beseler um ein Haar das Leben gekostet. Beim Saisonabschluss von Besi & Friends am Samstag in der Radsporthalle Jügesheim dankte er allen, die ihm und seiner Familie Mut, Kraft und Hoffnung gaben.

Der sportliche Höhepunkt des Jahres war das „Race across America“, das als härtestes Radrennen der Welt gilt. Ein Freund sprang als Ersatzfahrer ein, die Sponsoren bestätigten ihre Zusagen und das Rennen konnte starten. „Was ihr gemacht habt, war einfach klasse“, würdigte Beseler am Samstag. Vor rund 130 Gästen überreichte er gemeinsam mit Christian Schierhorn einen 60.000-Euro-Scheck an die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung. Nathalie Todenhöfer und Alexandra Schenk waren aus München angereist. Die Stiftung unterstützt MS-Kranke, um ihnen eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Der jährliche Scheck aus Rodgau stellt für die Stiftung eine der größten Einzelspenden dar.

Bilder: „Besi and Friends“ auf dem Hahnenkamm Zur Fotostrecke

Auch im nächsten Jahr sind Besi & Friends für MS-Kranke aktiv. Spektakuläre Touren über mehrere tausend Kilometer sind allerdings nicht geplant. Stattdessen stehen mehrere kleinere Sportereignisse auf dem Programm. Es gibt also genug Gelegenheit, sich im türkis-gelb-weißen Trikot für die gute Sache zu verausgaben.

Nach dem bewährten Format der Benefizaktion „Zwölf Stunden Hohler Buckel“ wollen Besi & Friends im nächsten Jahr eine weitere Veranstaltung anbieten. Bei Ober-Nauses im Odenwald können Mountainbiker, Läufer und Walker eine Rundstrecke innerhalb einer bestimmten Zeitspanne beliebig oft zurücklegen. Damit motivieren sie Spender, pro Runde einen beliebigen Betrag zu geben.

Bilder: Rückkehr der Radsportler Besi & Friends Zur Fotostrecke

Eine Solo-Aktion plant der ehemalige Rodgauer Triathlet Steffen Hartig, der jetzt in Bayern lebt. Er will im August nächsten Jahres an einem Tag fünf bayerische Seen durchschwimmen und die Entfernungen dazwischen mit dem Rennrad zurücklegen. Das bedeutet jeweils 42 Kilometer im Wasser und im Sattel. Spenden und Sponsorengelder sollen ebenfalls an die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung fließen. Andreas Beseler hat gemeinsam mit Steffen Hartig mehrere Staffel-Triathlons bewältigt. Die geplante Solo-Aktion kommentiert er anerkennend: „Es muss immer Verrückte geben.“

Quelle: op-online.de