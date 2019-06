Fahrradstellplätze sind kein Ersatz

Stadt fordert weiterhin Parkplätze für 1,5 Autos pro Wohnung / Neue Satzung in Arbeit

Rodgau – Bauherren sollen Autoparkplätze nicht durch Fahrradständer ersetzen. Das will der Magistrat in der städtischen Stellplatzsatzung verankern. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet darüber am Montag, 24. Juni. VON EKKEHARD WOLF