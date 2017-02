JSK feiert den Prinzenball

Rodgau - Fast 20 Cocktails, Livemusik und riesige Polonaisen durch den Saal: Rund 300 Besucher probierten sich beim Prinzenball der JSK Rodgau am Samstagabend durch ein ungewöhnlich breites Cocktailangebot und schenkten dabei den Klängen der Liveband „fullstop“ aus dem Frankfurter Raum Gehör.

Um das ganze Ereignis logistisch zu stemmen, seien insgesamt 40 Helfer im Einsatz gewesen, so Lothar Mark, der 2. Vorsitzende der JSK Rodgau, der an diesem Abend auf eine unglaublich erfolgreiche Fastnachtskampagne zurückblickte. „Im frisch fusionierten Verein hat alles gut geklappt und es gab sogar zwei Zusatzveranstaltungen in diesem Jahr, die Red devil Sitzung und die Orgelfastnacht“, meinte er erfreut. Am Abend selbst nahmen noch viele die Abendkasse für spontanen Ticketkauf in Anspruch. (sjs)

Bilder: Prinzenball des JSK Rodgau Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de