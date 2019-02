Haahäuser „SGH-Gudsjer“ erschüttern die Zwerchfelle

Hainhausen – Neues Motto, neuer Name: Die Fastnachter der Sportgemeinschaft (SGH) zauberten zu ihrer 3. Sitzung einige Überraschungen aus dem Hut.

Schon zur Eröffnung unter dem Motto „Las Vegas“ präsentierten die beiden Sitzungspräsidenten Will Eichhorn und Michael Pommer den neuen Namen der SGH-Fastnachtsabteilung. Ab sofort treten die Haahäuser Narren unter dem Namen „SGH-Gudsjer“ in Erscheinung.

Direkt nach dem Start präsentierte sich die neu formierte Gudsjer-Garde unter der Leitung von Eileen Franz und Jessica Schön gut in Form mit einem Abba-Medley. Anschließend sah das gut gelaunte Publikum neue Gruppen und Gesichter auf der Bühne. Viele im Saal hatten sich passend zum Motto gekleidet: überall sah man glänzend aufgelegte Glücksritter.

Von den Sportfreunden Rodgau gaben die „Söhne Rodgaus“ ihr viel umjubeltes Debüt auf der Bühne. Als Rentner im Skigebiet besangen sie zum Schluss natürlich auch die „Kordula Grün“. Eigene Texte und schlagfertiger Humor sind die Merkmale dieser Truppe um Marius Schlaich, Emil Rauch, Till Eser, Dennis Wehrle sowie Max und Luke Engelmohr.

Dann feierten die Gäste einen Männerabend in Vegas mit „Jennis Sklaven“ unter der Leitung von Jennifer Jäger. Das Männerballett begeisterte mit seiner langen Tanznummer. Als nächsten neuen Programmpunkt gab die Gesangsgruppe „Viehtrieb“ aus Groß-Zimmern mit Stimmungsliedern am laufenden Band ihr gelungenes Debüt in der Haahäuser Fastnacht. Zwei feste Größen, das „Garde-Duo“ mit Jessica Schön und Clarissa Dörfler, trainiert von Simone Müller und Nicole Merten, und die „Kolibris“ betreut von Eileen Franz und Clarissa Dörfler, glänzten anschließend mit tänzerischen Höchstleistungen. Für die sehr schönen Kostüme zeigte sich Jennifer Bott verantwortlich. Dazwischen gab Michael Pommer sein Comeback als Protokoller und berichtete vom Welt- und Ortsgeschehen.

Fastnachtssitzung der SG Hainhausen: Fotos Zur Fotostrecke

Zum Abschluss der ersten Sitzungshälfte zeigten die „Gassehoppser“ unter Leitung von Anna Lüddicke eine beeindruckende Show zum Junggesellinnen-Abschied in Las Vegas in Schwarzlicht mit tollen Effekten. Zur Pause spielte der musikalische Begleiter der Sitzung, Thorsten „Big T“ Schmitz unnachahmlich ein tolles Elvis-Medley.

Zum Start der 2. Halbzeit tanzte das Publikum im Saal zu den Klängen der „Druff Kapell“. Bei der rasanten Fahrt durch Las Vegas erlebten die Gäste danach zwei echte Magier, präsentiert von Uwe Kohl und Jochen Pommer. Die beiden „Mentalisten“ verblüfften mit Zaubertricks und Comedy in einem. Anschließend steckten die Giesemer „Trottwa Lersche“ mit Gesangsklassikern zum Mitsingen an. Die zauberhaften „Starlight Dancer“ boten einen mitreißenden Tanz zum Thema Hochzeit in Las Vegas. Aus Bieber begeisterte dann der Bekannte Wortakrobat Andreas Kraus in seiner unnachahmlichen Art, bevor die „Rodaudabber“ unter Leitung von Simone Müller und Uli Roblitschka, verkleidet als Cowboys und einem Cowgirls, das Publikum tänzerisch nach Death Valley entführten. Zum Finale sangen alle Aktiven zunächst die SGH-Hymne von Matthias Hallmann, um anschließend mit „Kordula Grün“ sich unter das Publikum, das jede Nummer mit einer Zugabe und Standing Ovations feierte, zu mischen. Als sich dann noch Will Eichhorn von der Bühne verabschiedete, allerdings „seiner“ Abteilung und dem Verein treu bleibt, hallte rührender Dauerapplaus durch den Saal. Michael Pommer dankte ihm. Es sei ihm eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Dank galt auch dem tollen Bühnenteam um Steffi Wollnik, Gaby Rudolph, Daggi Pokojewski, Jenny Winter und Sonja Eichhorn.

Quelle: op-online.de