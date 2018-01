Kampagne wird kurz und knackig

Mehr als 4 x 11 Veranstaltungen in knapp sechs Wochen

Rodgau - So kurz war die fünfte Jahreszeit schon lange nicht mehr. Heute in sechs Wochen ist Aschermittwoch. Die Rodgauer Vereine haben das Kunststück vollbracht, mehr als 44 Termine in dieser Zeitspanne unterzubringen. Schon am Dreikönigstag geht es los.