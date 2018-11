Prinzenpaar aus altem Adel

Jügesheim - Ein Glück, dass Narren in Elfern rechnen – da schien die Durststrecke vom Kampagnenstart am 11. 11. bis zum ersten Giesemer Fastnachtsausbruch eine knappe Woche später nicht ganz so lang.

Die Geduld haben die JSK-Karnevalisten am Samstagabend belohnt: Die Eröffnungsgala in der voll besetzten Aula der Georg-Büchner-Schule bescherte dem Narrenvolk nicht nur neue Regenten, sondern schürte auch die Vorfreude auf die Saison.

Einmal mehr dürfen sich Präsident Peter Otto und seine Elfer gratulieren lassen – nicht nur zum geschmackvollen Stil ihrer neuen Kopfbedeckungen, die das Zusammenwachsen der beiden früheren Vereine TGS und TGM SV nun auch optisch unübersehbar machen. Wortreich unterhielt der Narrenchef das feixende Auditorium mit Anekdoten aus der Kappen-Schneiderei und von der kollektiven Anprobe.

Glückwünsche scheinen darüber hinaus für die Kür der neuen Regenten aus altem närrischem Adel angebracht. Holger und Sarah Differenz, bis Aschermittwoch als Holger II. und Sarah II. in Amt und Würden, bringen nicht nur den nötigen Elan und beste Laune mit, sondern auch karnevalistischen Hintergrund. Im Fall des Prinzen Holger (34) sitzen die Wurzeln fest in Giesemer Grund. Schon als Dreijähriger war er als Rotkäppchen beim Fastnachtszug dabei. In den 1950er Jahren kutschierte sein Opa das Prinzenpaar, seine Eltern waren begeisterte Wagenbauer und er selbst hat mit den Gugisheimern seit 2013 jedes Jahr einen prachtvollen Motivwagen gebaut.

Beruflich kommt Prinz Holger als Techniker bei einem Jügesheimer Unternehmen viel in der Welt herum. Wurzeln schlug er unter anderem als jugendlicher Turner bei der TGS, spielte außerdem Fußball und war engagierter Messdiener in der Pfarrei St. Nikolaus. Dort begegnete er seiner späteren Ehefrau, die jetzt auch seine Prinzessin ist. Sarah (32) kommt aus Konstanz am Bodensee, lernte die Narretei als alemannischen Straßenfasnet kennen und plapperte schon im Kinderwagen Narrensprüchle zur Schweizer Guggemusik.

Sportbegeistert, als Sängerin im Schulchor und Flötistin beim Musikverein Weiskirchen wuchs sie nach dem Umzug der Familie in Rodgau auf. Heute Assistenzärztin an der Uni-Kinderklinik in Gießen, gehört die Prinzessin mit ihrem Prinzen zu den Gugisheimern, tanzt bei den Marionetten und baut an den JSK-Motivwagen in der heimischen Scheune mit. Auch die beiden Kinder Cora und Yannis sind bereits vom närrischen Virus infiziert und unter anderem bei der JSK-Jugendfastnacht aktiv.

Derart kompetent regiert, können die Giesemer aus dem Vollen schöpfen. Die Politik liefert Spöttern reichlich Munition, und so eröffnete Philipp Jansen als Gugi t das närrische Kaspertheater mit Horst Seehofer in der Hauptrolle. Ans lokale Panorama hielt sich später der Elferchor mit der Odyssee dreier Dudenhöfer, die sich dereinst im Wald verliefen. Was die Jecken nach Dreikönig in Giesemer Gewässern in Bewegung halten wird, deuteten die Crazy Chicken mit einem schmissigen Matrosentanz und später die Prinzengarde mit ihrem ersten Auftritt vor dem neuen Prinzenpaar an.

Bilder: Jügesheimer Narren feiern neues Prinzenpaar Zur Fotostrecke

Reichlich flossen zwischendurch die Lachtränen: Mit Bettina Hartmann und Anja Werner im Wellness-Hotel, wo das Futon-Bett so kuschelig wie Kopfsteinpflaster ist, Wortakrobat Andreas Kraus als geplagtem Automobilisten im Stau und Sängerin Selina Beavers, zu Jochen Brunes Gitarre über das Stückchen Hefe(-zopf) in jeder Frau sinnierend, hatten die JSK-Elfer die erste Mannschaft ins Rampenlicht geschickt. So auf Betriebstemperatur gebracht, hob die fröhliche Schar im Auditorium mit den Giesemer Trottwa-Lersche ohne erkennbare Mühe in den Narrenhimmel ab.

Die eine oder andere echte Träne dürfte dabei gewesen sein, als die verflossenen Tollitäten Angie und Lars Schneider mit bewegten Worten von ihren Untertanen Abschied nahmen. Donnernder Beifall galt ihnen ebenso wie später Serafina Uslenghi. Die 29-Jährige, Enkelin des langjährigen TGS-Vorsitzenden Willibald Englert, hatte mit fünf Jahren ihren ersten Auftritt mit den Rodgau-Hippers, ist heute deren Trainerin, außerdem Gugisheimerin mit hohem Engagement in der Jugendarbeit und beim Wagenbau aktiv. Die neue Red-Devil-Sitzung organisiert sie ebenso mit wie die Kerb, war elfmal Page für Jügesheimer Prinzenpaare und wurde für ihr außerordentliches Engagement bereits mit der silbernen Flamme und dem Gugi in Bronze belohnt.

Bilder: Närrisches Treiben beim Nachtumzug in Rodgau-Jügesheim Zur Fotostrecke

Außerhalb der närrischen Zeit trägt die studierte Logopädin im Verein Verantwortung für Kinderturnen, Leichtathletik und die TGW-Gruppe. „Ein Vorbild für junge Menschen“, befand Lothar Mark und überreichte den von ihm und seiner Frau Elfriede gestifteten Förderpreis der Giesemer Fastnacht. (zrk)

Quelle: op-online.de