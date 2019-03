Fastnachter erobern Rodgauer Machtzentrale im Sturm

Jügesheim – Eigentlich sind’s nur ein paar Schritte, und Prinzessin Sarah und ihr Prinz Holger hätten zum Rathaussturm Konfettikanone bei Fuß gestanden. Sie wohnen ja gegenüber dem Objekt ihrer Begierde. Von Michael Löw

Doch die Fastnachter des JSK sind eine traditionsbewusste Truppe, und für die gehört ein kleiner Umzug durch Giesem einfach vor den Sturm. Wär’ auch schade gewesen, wenn sie mit diesem Brauch gebrochen hätten, denn zum ersten Mal fuhren die Regenten in einer Pferdekutsche vor. Auf dem Hermann-Sahm-Platz sangen und klatschten sich derweil ein paar hundert Narren zur Musik der „Trottwa Lersche“ warm.

+ Spannung: Welche Forderungen werden die Fastnachter wohl den Stadtoberen stellen? © Löw

Erster Stadtrat Michael Schüßler verteidigte die mit fünf Millionen Euro gefüllte Kasse allein – Bürgermeister Jürgen Hoffman liegt darnieder –, tapfer und doch erfolglos. Der Wunschkatalog der Fastnachter wurde zu seiner Kapitulationsurkunde. JSK-Sitzungspräsident Peter Otto hätte gern das Gerümpel am Friedhofsparkplatz weg- und Licht in die finstere Konrad-Kappler-Straße reingezaubert. Und ein paar gute Ideen fürs abgerissene Feuerwehrhaus sollten doch keine Hexerei sein. Jugendprinzessin Amelie und Prinz Robin sorgten sich derweil um die ganz kleinen Rodgauer: Säßen sie im Rathaus, hätten Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz keine Not mehr.

Rathaus-Verteidiger Schüßler baute einen magischen Schutzwall aus Versprechen auf. Kitas zaubert er im Jügesheimer Nording und in Weiskirchen aus dem Boden, der Schandfleck am Friedhof wird weggehext, und der Parkplatz am Ostring wird in einen Marktplatz verwandelt – Platz für Autos und Gelegenheit zum Schoppepetze inklusive.

+ Premiere: Das Prinzenpaar rollte erstmals in einem Zweispänner zum Rathaussturm. © Löw Trotz aller Gegenwehr kam’s, wie’s alle Jahre kommt. Die Konfettikanone schoss den Weg Richtung Bürgermeisterbüro frei, Gugi Philipp Jansen stürzte durch die Bresche und auf die Knie, die Fastnachter besetzten die Schaltzentrale der Macht.

Zum Finale draußen sangen die beiden Prinzessinnen die Hymne „Hey Giesem“ im Duett. Sitzungspräsident Otto, die „Trottwa Lersche“ und die versammelten Narren brachten zu guter Letzt Jung-Elferrätin Lara Lehmberg ein Geburtstagsständchen.

