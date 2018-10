JSK-Fastnachter ehren verdiente Mitglieder mit dem Gugi-Orden

Bei den Fastnachtern des JSK Rodgau etwa waren wieder neue Orden fällig, mit denen treue und aktive Mitglieder gewürdigt werden. Der „Gugi“-Orden, der nach der Symbolfigur der Jügesheimer Fastnacht geschaffen wurde, entsteht in der Werkstatt von Reiner Uhl. Der gelernte Steinmetz und Steinbildhauer schafft regelmäßig die repräsentativen Orden im Auftrag der JSK. Der 1950 in Frankfurt-Bockenheim geborene Handwerker sattelte nach seiner Meisterprüfung noch ein Studium der freien Bildhauerei auf und tummelt sich immer wieder zwischen handwerklicher und künstlerischer Arbeit.

+ Der eine stellt ihn her, der andere verteilt ihn: Künstler Reiner Uhl und Präsident Peter Otto (rechts). Bald geht die Kampagne wieder los und dann wird auch wieder geehrt. © Weil

Uhl hat den Rathausbrunnen in Jügesheim geschaffen. Dabei ist ihm die Gugi-Figur bereits begegnet. Der Wildhüter Karls des Großen, der den Namen Guginhard oder kurz Gugi trug und Land entlang der Rodau von seinem König geschenkt bekam, gründete den Ort Guginsheim. Der Gugi ist also der Gründer von Jügesheim oder „Giesem“ wie es im Volksmund heißt. 1977 wurde die neue Figur auf die Fastnachtsbühne geholt, um für die Altersgruppe zwischen 16 und 30 eine eigene Gruppe zu schaffen. Mit den Worten „Oh ihr Giesemer“ leitet er seine Rede ein, bei der er all das Revue passieren lässt, was das Jahr über geschehen ist. Seine traditionellen Accessoires bestehen aus Hut, Cape, Tasche und Stock. Diese Insignien zieren auch die Gugi-Figur am Rathausbrunnen und sind auch auf dem Relief des Ordens zu erkennen.



Die Herstellung der sehr geschätzten Auszeichnung ist übrigens „eine ganz schöne Fummelei“ wie Reiner Uhl sagt: Denn nach dem Wachsmodell wird eine Gummivorlage gefertigt. Mithilfe des sogenannten Schleudergusses schafft er es, dass das Metall mittels Zentrifugalkraft in jede Ecke der Form gelangt.