Narren machen die Nacht zum Tag

Jügesheim - So lang wie noch nie war der Nachtumzug der Rodgauer Fastnachter zum Auftakt der fünften Jahreszeit. Dafür war das Bühnenprogramm am Wasserturm recht kurz.

Wenn am Wasserturm laut „Rodgau hellau“ zu hören ist, dann hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Freibeuter-Chef Rudi Ott von den Sportfreunden Rodgau bedankte sich auch gleich bei allen Akteuren, die am Wasserturm eingetroffen waren: „Es ist ein tolles Bild. Danke, dass ihr alle gekommen seid!“ Dieses tolle Bild ergab sich schon beim Nachtumzug vom Bahnhof zum Wasserturm, denn der Zug war so lang wie noch nie. Neben den Freibeutern der Sportfreunde, der TG Nieder-Roden, den Knallkepp aus Dudenhofen und den Fastnachtern der SG Hainhausen war erstmals auch der JSK Rodgau mit Sitzungspräsident Peter Otto und einer großen Abordnung dabei.

Musikalisch angetrieben und auf Touren gebracht wurde der Zug durch die Guggemusik „Druffkapell“ und die Guggemusik „Pälzer Scholleklobber“. Wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, überließen die Rodgauer Musiker an der Bühne am Wasserturm den Gästen meist den Vortritt. Alle waren schon in bester Laune, als plötzlich eine dunkle drohende Stimme scheinbar aus dem Nirgendwo erklang: „Was ist denn hier los? Wieso ist denn der Rum schon wieder leer? Warum hat mein Schiff aufgehört zu schaukeln! Hast du die Welle schon wieder auf ein Riff gesetzt? Und was ist das für ein Radau da draußen! Habe ich nicht ganz klar die Anweisung gegeben: Zurück in die Eiszeit? Diese ständigen heißen Nächte in dieser Sansibar versauen mit total die fahle Gesichtsfarbe.“ Bei der Crew der „Welle 20 elf“ fing da das große Zittern an. „Aber was sollen wir schon wieder am Wasserturm? Er hat ganz klar gesagt: Keine Fastnacht mehr.“ Aber der Klabautermann ließ sich am Ende beruhigen, besonders als er hörte, dass alle Rodgauer Narren mit an Bord sind. So konnte Kapitän Ott mit Zustimmung des Klabautermanns die Anweisung geben: „Volle Fahrt Richtung Eiszeit und sorgt dafür, dass auch genügen Rum an Bord ist, sonst müssen wir ranziges Rodauwasser trinken.“

Aber wie das Kampagnenmotto der Freibeuter zeigt, wird die Eiszeit sie noch eine ganze Zeit begleiten: „Wenn der Pinguin steppt mit dem Bär, aber unsere Eiszeit bietet mehr!“ Nun kam der wichtigste Moment, das Fahnenhissen, und die Spitzen der Rodgauer Fastnachter betraten die Bühne. Gemeinsam zogen dann Rudi Ott, Marcus Murmann (TG Nieder-Roden), Miriam Seib (Knallkepp), Michael Pommer (SG Hainhausen) und Peter Otto (JSK) am Seil die Fahne hoch, die nun weithin sichtbar macht, dass die Fastnachtszeit begonnen hat. Alle nutzten auch die Gelegenheit, um auf ihre Sitzungen hinzuweisen und Marcus Murmann war klar, dass der Besuch diesmal besonders gut sein wird: „Die Kampagne ist sehr lang und ihr habt Zeit genug, alle Sitzungen zu besuchen.“ (ha)

