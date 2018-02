Narren regieren im Rathaus

+ Ein Beitrag zur besseren Umweltbilanz: Die große Konfettikanone funktioniert mit Druckluft, schießt allerdings nicht sehr weit. © Wolf

Wenn die Kirchenglocken läuten, ist es so weit. Ein vielstimmiges „Giesem Hellau“ empfängt die beiden Prinzenpaare, die mit Blasmusik und Hofstaat dem Rathaus entgegenziehen.

Prinzenpaar und Bürgermeister liefern sich ein freundschaftliches Wortgefecht. Da geht es um den Zustand der Konrad-Kappler-Straße („100 Sorten Platten, Löcher und Asphalt“), um die Zukunft des Feuerwehrplatzes („Baut Wohnungen und lasst Menschen rein“), um strenge Parkplatzvorschriften für Ein-Zimmer-Wohnungen und um die Rußfabrik („kann weg“). Bürgermeister Jürgen Hoffmann kontert: Die Konrad-Kappler-Straße komme schon noch an die Reihe, aber erst dann, wenn der Bahnhofsplatz in Dudenhofen fertig sei – in 15 Jahren. Und wenn Google einen Altbau in New York kaufen könne, lasse sich vielleicht auch die Rußfabrik versilbern: „Für zwei Milliarden würde ich sogar laufen.“