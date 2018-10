Es fehlen 3200 Wohnungen

Rodgau - Orientierungshilfe vor der Landtagswahl leistete ein Diskussionsabend des DGB. Zur Debatte standen die wichtigen Themen Wohnungsnot, Lohngerechtigkeit und Vergabepolitik.

Es wird zwar gebaut, doch es entstehen in den Ballungsräumen die falschen Wohnungen: Wohnungen im Luxussegment. So umriss der stellvertretende DGB-Vorsitzende Wolfgang Weitz zu Beginn einer Podiumsdiskussion im Sozialzentrum am Puiseauxplatz eins der drängenden Probleme der Region Frankfurt Rhein-Main. Zuvor hatte DGB-Chef Peter Konrad die Gäste begrüßt. Zu Wort kamen außer den Besuchern Gerrit Arens (Landtagskandidat Linke), Werner Kremeier (Landtagskandidat Grüne), Tuna Firat (Bundestagskandidat SPD) und Rodgaus Erster Stadtrat Michael Schüßler (FDP).

Weitz forderte, öffentliche Grundstücke dürften nur noch in Erbpacht vergeben werden. Wohnen sei ein Grundrecht, die Versorgung mit Wohnungen dürfe nicht dem Markt überlassen werden. Diesen Anliegen stimmten die meisten Gesprächsteilnehmer im Wesentlichen alle zu. Dennoch gab es auch Unterschiede. Stadtrat Schüßler etwa zog in Zweifel, ob tatsächlich jeder ein Grundrecht darauf habe, in allen Wohnlagen eine bezahlbare Wohnung zu finden – selbst im noblen Frankfurter Westend. Diese Meinung kritisierte Tuna Firat. Das treibe „einen Keil in die Gesellschaft“. Der SPD-Mann warf die Frage auf: „Gefährdet dies den Zusammenhalt, was da gerade passiert?“ Schüßler hatte zuvor umrissen, welcher Mammutaufgabe sich Land, Städte und Landkreise stellen müssen. Allein im Landkreis Offenbach fehlten bis 2030 rund 27000 Wohnungen.

Auf Rodgau bezogen bedeute dies: Bis 2030 müssten 3200 Wohnungen gebaut werden. Das entspreche etwa 65 Millionen Euro Investitionen. Ohne Hilfe der privaten Wohnungswirtschaft und kommunalnaher Gesellschaften sei das nicht zu leisten. Werner Kremeier reklamierte, es sei ein Fehler gewesen, so viele öffentliche Bauten zu privatisieren. Der Markt reguliere dies leider „nicht zugunsten der Gesellschaft“. Firat nannte dazu Zahlen. Die CDU habe in 19 Jahren Regierungsbeteiligung 50 Prozent aller geförderten Wohnungen privatisiert. Aus dem Publikum kam die Anregung, die Politik müsse dort, wo Wohnungen leer stehen, weil es an Arbeit mangele, bessere Verhältnisse schaffen. „Dann wollen auch nicht alle in die Ballungsgebiete.“ (bp)

