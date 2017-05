Feuerwehr fängt Würgeschlange

Königsnatter in Garage

+ © Feuerwehr Rodgau Nachdem die Rodgauer Feuerwehr die Schlange eingefangen hatte, kam das Tier erstmal in einen Eimer. © Feuerwehr Rodgau

Rodgau - Eine Schlange hat die Feuerwehr Rodgau heute gegen 8.30 Uhr eingefangen. Sie hatte sich zwischen allerlei Krimskrams in einer Garage an der Feldbergstraße in Dudenhofen verkrochen. Wie sie dorthin kam, ist unbekannt.