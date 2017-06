Gärtnerischer Missgriff am Ludwig-Erhard-Platz

+ Wie braungelber Nadelfilz sieht der Rollrasen aus, nur einzelne Stellen sind grün. Das Foto entstand, bevor der Maibaum einem Sturm zum Opfer fiel. © Wolf

Aber nur die Stauden bekamen auch das nötige Wasser zum Überleben. Der Rollrasen fiel der Sommerhitze zum Opfer. „Das ist traurig, es hätte nicht sein müssen“, sagt Sabine Kretschmer von den Stadtwerken, die viele öffentliche Grünflächen pflegen. Bereits am Tag der Pflanzung hatten ihre kommunalen Betriebe im Rathaus gefragt, ob sie neben den Stauden auch den Rasen wässern sollten. Die Antwort: Nein. Zwei Tage später bat die Stadtverwaltung den städtischen Eigenbetrieb, ob er die Bewässerung nun doch übernehmen könne. Aber zu diesem Zeitpunkt war das Gießfahrzeug gerade für eine andere Aufgabe umgerüstet: um die Sportplätze zu mulchen, ebenfalls im Auftrag der Stadt.

Der städtische Fachdienst 2 (Stadtplanung, Umwelt, Grünanlagen) und die Stadtwerke haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind den Bürgern verpflichtet und sollen möglichst sparsam wirtschaften. Das passt nicht immer zusammen. Die Stadtwerke bezahlen relativ hohe Löhne, weil ihre Mitarbeiter hoch qualifiziert und meistens nicht mehr ganz jung sind. Deshalb vergibt die Stadt viele Aufträge nicht mehr an ihren Eigenbetrieb, sondern an gewerbliche Unternehmen.