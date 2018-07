Gartenwasser aus der Tiefe

Daniel Oschmann bohrt das Brunnenloch nicht nur, sondern er setzt auch die Rohre und die geräuscharme Tauchpumpe in den Schacht ein. - Fotos:

Rodgau - Die meisten Löcher in Rodgau bohren zurzeit der Hainhäuser Unternehmer Daniel Oschmann und seine Mitarbeiter. Kein Wunder: Wer zuhause auf dem Grundstück einen privaten Brunnen hat, kann bei der Gartenbewässerung viel Geld sparen. Von Bernhard Pelka

Gerade in diesem besonders trockenen Sommer ist das unter Grundbesitzern ein Thema. Folglich hat die Oschmann & Wissel Bohrung GmbH aktuell Hochsaison. Bekannt ist das Unternehmen eher unter dem Namen Oschmann Brunnenbohrung. Schon Daniel Oschmanns viel zu früh verstorbener Vater Josef bohrte in die Tiefe, damit Gartenfreunde oben günstiges Wasser für die Pflanzen haben. Seit 2016 betreiben Daniel Oschmann und seine Schwester Melanie Wissel die Firma nun in zweiter Generation. Überwiegend ist der Kleinbetrieb für Privatleute tätig. „Wir bohren zu 95 Prozent Hausbrunnen für den Garten. Die übrigen fünf Prozent unserer Kunden nutzen das Wasser dann auch für die Waschmaschine und die Toilette“, erläutert der gelernte Maurer. Für den Waschmaschinenbetrieb sei der Aufwand aber größer. „Die Kunden brauchen dann auch ein Ausgleichsgefäß, damit das Wasser für die Waschmaschine ohne Zeitverzögerung bereitsteht – und nicht erst dann, wenn die Pumpe im Brunnen anspringt.“

+ © Pelka Im Schnitt muss der Unternehmer zwölf Meter tief hinunter, bis das blaue Brunnenrohr mit den Filterschlitzen tief genug im Grundwasser steht. In Nieder-Roden sind sogar 18 bis 20 Meter nötig. „Dort gibt es zum Beispiel im Industriegebiet Süd eine dicke Lehmschicht, durch die müssen wir erst mal durch“, nennt der 35-Jährige den Grund. In Hainhausen und Jügesheim hingegen seien die Böden überwiegend sandig. Und das Grundwasser stehe höher. „Da reichen zwölf Meter.“ Gut bohren lasse es sich auch in Hainburg und Seligenstadt.

Eine Wünschelrute ist nicht nötig, um zu wissen, wo der Bohrer am besten angesetzt wird. Schließlich geht Oschmann mit Profi-Gerät an die Arbeit. „Damit kommen wir immer tief genug.“ Manchmal macht ihm außer Lehm auch Bauschutt das Arbeiten schwer. In der Regel ist der Brunnen aber nach zwei bis drei Stunden fertig.

Wer einen Hausbrunnen möchte, sollte zwei Dinge unbedingt beachten: Etwa vier Wochen vor Bohrungsbeginn muss das Vorhaben der unteren Wasserbehörde im Kreishaus Dietzenbach mitgeteilt werden. Eine Genehmigung ist zwar nicht nötig, aber die Behörde möchte wissen, wo Brunnen vorhanden sind. Und: Das Brunnenwasser darf die Waschmaschine oder die Toilette im Haus niemals über die herkömmliche Trinkwasserleitung erreichen. Oschmann: „Die Leitungen darf man auf keinen Fall miteinander verbinden. Es muss immer einen zweiten Wasserkreislauf geben.“

