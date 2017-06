Geldautomat gesprengt - Bankfoyer ist einsturzgefährdet

Rodgau - Nach der Sprengung eines Geldautomaten an der Frankfurter Straße in Nieder-Roden ist das Foyer der betroffenen Bank einsturzgefährdet.

Unbekannte hatten den Automaten am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.40 Uhr in die Luft gesprengt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Teil des Gebäudes massiv beschädigt. Die Filiale bleibt gesperrt, bis ein Statiker das Gebäude für die Spurensicherung freigibt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und ob sie für die Sprengung ein Gasgemisch benutzten, war zunächst unklar. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, bittet die Kriminalpolizei in Offenbach, sich unter 069 80981234 zu melden. (dpa/nl)

