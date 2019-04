Weiskirchen – Der gesprengte Geldautomat in der Sparkasse an der Hauptstraße ist noch nicht ersetzt. „Wir brauchen noch mindestens eine Woche“, sagt ein Sprecher des Instituts. Der Schaden an Gebäude und Inventar belaufe sich auf rund 50 000 Euro.

Der Zeugenaufruf brachte laut Polizei keine neuen Erkenntnisse. Drei Nächte später wurde am Samstag ein weiterer Geldautomat gesprengt, diesmal in Pfungstadt. Auch dort flohen die Täter in einem blauen Audi-Kombi. eh. Quelle: op-online.de