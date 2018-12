Gemeinsamkeit ist wichtig

Rodgau - Sind Sie der spontane Typ oder planen Sie ihre Weihnachtseinkäufe das ganze Jahr über im Voraus? Wir haben einige Rodgauer gefragt, wie sie es mit den Präsenten halten und was sie gerne schenken.

Adventsmärkte öffnen ihre Buden, Schaufenster sind mit bunten Lichtern geschmückt, das erste Türchen im Adventskalender wird heute geöffnet. Selbst der größte Feiermuffel erkennt: Weihnachten rückt langsam näher. Damit verbunden ist auch die Frage, die sich alljährlich stellt: Welche Geschenke werden gekauft?

Bei der Wahl des Präsents sind die Deutschen pragmatisch. 58 Prozent der Befragten einer Erhebung des Online-Portals Statista im Oktober überreichen ihren Liebsten Geld oder Gutscheine. Gleich an zweiter Stelle folgen Bücher mit 43 Prozent. Lebensmittel und Süßwaren, Spielzeug sowie Veranstaltungen sind mit 37 und 38 Prozent unter den Befragten gleichermaßen beliebt.

In die beiden letzten Kategorien reihen sich die Lehrerinnen Teresa Jäger und Zeljka Merz ein. Sie unterrichten an der Geschwister-Scholl-Schule in Hainhausen und freuen sich schon sehr auf das Weihnachtsfest. Was das Thema Geschenke angeht, sind beide gut vorbereitet. Jäger macht sich gerne Listen, bevor sie die richtige Wahl trifft. „Ich habe schon alle Geschenke zusammen, ich finde es total stressig, erst alles im Dezember zu kaufen“, sagt die Deutsch- und Geschichtslehrerin. Das erste Geschenk, das Teresa Jäger in diesem Jahr besorgt hat, ist ein Mitbringsel für ihren fast zwei Jahre alten Neffen: ein kleiner Kaufladen zum Spielen.

Ihre Kollegin Zeljka Merz, die Politik und das Fach Deutsch unterrichtet, hat vor ein paar Tagen das erste Präsent gekauft. Die Männer in ihrer Familie überrascht sie mit Tickets für die nächsten Fußballspiele von Eintracht Frankfurt. Mit ihrer Mutter und Schwiegermutter plant sie, ins Theater zu gehen. „Ich schenke dieses Jahr Dinge, wo man Zeit miteinander verbringt – wir sehen uns viel zu selten.“

Auf gemeinsame Zeit setzt auch Ellen Abröll. Die Ehrenamtliche, die große Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes betreut, hat große Geschenke in ihrer Familie abgeschafft. „Es gibt nur Kleinigkeiten, die sich im Laufe des Jahres eingefunden haben“, erzählt sie. Es habe immer relativ kleine Geschenke gegeben, „denn man hat ja alles“, sagt sie. Der Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag seien das eigentliche Ereignis.

Nihat Özgül macht sich Gedanken darüber, womit er seiner zwölfjährigen Tochter eine Freude machen kann. Es wird wohl eine Spielkonsole werden, sagt der Marktmanager des Rewe-Centers an der Niederröder Straße. Das Kind will eine Playstation 4. „Ich bin spontan, aber wer ein Kind hat, muss planen“, sagt Özgül lachend. „Geschenke sind mir nicht wichtig, aber die Kinder erwarten etwas.“ Seine Frau und er schenken sich nichts. „Sie bekommt aber eine kleine Überraschung“, verrät er augenzwinkernd.

Bernd Lufsky hat mit seiner Frau dieselbe Vereinbarung getroffen. „Das machen wir schon seit Jahren so“, erzählt der Rentner. Er sucht gerade nach einem Adventskalender. Wenn ein Popkonzert wie mit Peter Maffay ansteht, dann wird aber auch mal eine Karte gekauft. Seine sechs und zehn Jahre alten Enkelkinder gehen freilich nicht leer aus. In einer großen Familie bedarf es aber auch guter Planung, findet Lufsky. „Wir sprechen uns in der Verwandtschaft ab, damit den Enkelinnen keiner das Gleiche schenkt.“

Laura Klein vom städtischen Fachbereich Presse und Information kauft entweder auf den letzten Drücker oder wenn sie etwas „anspringt“. Sie findet es einfacher, Frauen zu beschenken als Männer. Mit ihren Geschwistern werde immer vereinbart, nichts zu schenken und dann hat sie doch eine Kleinigkeit: „Bei Frauen heißt nichts nicht wirklich nichts“, witzelt die Stadtsprecherin.

Die Organisation der Geschenke für die Familie übernimmt meist Laura Klein. Ihre Brüder überlassen ihr das auch gerne. Die junge Frau schenkt gerne gemeinsame Ereignisse. Zum Beispiel Essen gehen. - tas / siw

